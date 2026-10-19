Πανιώνιος: «Αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη» για το ακυρωθέν γκολ του Ταβάρες

Ο Πανιώνιος εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για την ακύρωση γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1. Η ΠΑΕ του Ιστορικού, μέσω ανακοίνωσης και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την απόφαση του Σερραίου βοηθού, Αχιλλέα Αναστασιάδη, ως «αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη». Αυτή η διαιτητική κρίση, σύμφωνα με τον Πανιώνιο, καθόρισε την έκβαση του αγώνα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, για την έβδομη αγωνιστική της Superbet League 2.

Η αναμέτρηση στο «Παντελής Μαγουλάς»

Η αναμέτρηση μεταξύ Πανιωνίου και Νίκης Βόλου διεξήχθη την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς». Ο αγώνας, που εντασσόταν στην έβδομη αγωνιστική της Superbet League 2, ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς με τελικό σκορ 1-1. Η ισοπαλία αυτή, ωστόσο, συνοδεύτηκε από πολλά και δικαιολογημένα παράπονα για τη διαιτησία, όπως αναφέρθηκε από την πλευρά του Πανιωνίου.

Το κεντρικό σημείο των διαμαρτυριών αφορά ένα επίμαχο περιστατικό που έλαβε χώρα ένα λεπτό μετά την ισοφάριση του Πανιωνίου. Σε εκείνο το σημείο, ο ποδοσφαιριστής Μιγκέλ Ταβάρες κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Ωστόσο, ο Σερραίος βοηθός, Αχιλλέας Αναστασιάδης, υπέδειξε οφσάιντ, με αποτέλεσμα το τέρμα να ακυρωθεί.

Η έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Πανιώνιος

Αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του επόπτη. Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με ανακοίνωση, ο Ιστορικός διαμαρτυρήθηκε για την ακύρωση του γκολ του Ταβάρες.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει την απόφαση του Σερραίου βοηθού, Αχιλλέα Αναστασιάδη, χαρακτηρίζοντάς την ως «εξοργιστική». Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έκανε λόγο για «αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης», τονίζοντας ότι αυτή η διαιτητική κρίση στέρησε από την ομάδα της τη νίκη.

Η περιγραφή της φάσης από τον Ιστορικό

Ο Πανιώνιος υποστηρίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι το ακυρωθέν γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες ήταν απολύτως κανονικό. Σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης που παρέθεσε η ΠΑΕ, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής όχι μόνο βρισκόταν σε κανονική θέση, καλύπτοντας πλήρως τη γραμμή του οφσάιντ, αλλά επιπλέον έγινε κάτοχος της μπάλας έπειτα από ενέργεια αντίπαλου παίκτη.

Παρόλα αυτά, ο Σερραίος βοηθός, Αναστασιάδης, υπέδειξε τον Ταβάρες σε αντικανονική θέση, αγνοώντας τα πραγματικά δεδομένα της φάσης. Αυτή η υπόδειξη οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος, το οποίο θα έδινε το προβάδισμα στον Πανιώνιο. Η ΠΑΕ Πανιώνιος τόνισε πως η απόφαση αυτή στέρησε από τους «κυανέρυθρους» το δεύτερο γκολ που θα τους έφερνε αγκαλιά με τη νίκη, επηρεάζοντας άμεσα το τελικό αποτέλεσμα του ντέρμπι.

Γενικά παράπονα και ευχαριστίες για τη φιλοξενία

Συνολικά, η ισοπαλία 1-1 που απέσπασε ο Πανιώνιος στο εκτός έδρας ντέρμπι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου με τη Νίκη Βόλου, για την έβδομη αγωνιστική της Superbet League 2, συνοδεύτηκε από πολλά και δικαιολογημένα παράπονα για τη διαιτησία. Η ΠΑΕ Πανιώνιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι διαιτητές την αναμέτρηση, με την ακύρωση του γκολ του Ταβάρες να αποτελεί το κορυφαίο σημείο των διαμαρτυριών της ομάδας.

Παρά τις έντονες διαφωνίες που εξέφρασε σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις, η ΠΑΕ Πανιώνιος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την αντίπαλη ομάδα για τη φιλοξενία. Συγκεκριμένα, στο τέλος της ανακοίνωσής της, η ΠΑΕ Πανιώνιος ανέφερε: «Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ Νίκη Βόλου για τη φιλοξενία της».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko