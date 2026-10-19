Σακελλαρίδης: Αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του Αλμάτι μετά από ήττα σε δύο tie break

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του στο 250άρι τουρνουά του Αλμάτι, μετά την επιτυχημένη του παρουσία στα προκριματικά. Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα στον πρώτο γύρο από τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν με 2-0 σετ. Η αναμέτρηση κρίθηκε σε δύο κλειστά tie break, με τον Σακελλαρίδη να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Η αναμέτρηση με τον Κουκούσκιν και ο αποκλεισμός

Ο 22χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Νο.133 της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας, δεν μπόρεσε να συνδυάσει αυτή την επίδοση με μια πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του ATP 250 στο Αλμάτι. Αντιμετώπισε τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν και ηττήθηκε με 7-6(4), 7-6(3).

Ο 38χρονος παίκτης από το Καζακστάν, ο οποίος αγωνίζεται μπροστά στους συμπατριώτες του στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του, ήταν αυτός που πήρε την πρόκριση. Ο Κουκούσκιν θα αντιμετωπίσει πλέον τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς στη φάση των «16».

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στο πρώτο σετ, ο Σακελλαρίδης αρχικά απάντησε στο προβάδισμα του Κουκούσκιν, φτάνοντας στο 1-1 και 2-2. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία και πέτυχε break, προσπερνώντας στο σκορ με 3-2.

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να σβήσει τρία break points του αντιπάλου του, φτάνοντας στο 4-2. Ωστόσο, ο Κουκούσκιν με το πρώτο δικό του break ισοφάρισε σε 4-4 και, διατηρώντας το σερβίς του, προηγήθηκε με 5-4. Ο Σακελλαρίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με set point (30-40) στο 10ο game λόγω αβίαστου λάθους, αλλά με τρεις συνεχόμενους πόντους το κατέκτησε για το 5-5. Με love game, ο Σακελλαρίδης έστειλε το σετ στο tie break. Εκεί, ο Κουκούσκιν μετά το 3-3, έφτασε σε διπλό set point (6-4) και με winner κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-6(4).

Η μάχη στο δεύτερο σετ

Στο δεύτερο σετ, ο Σακελλαρίδης διατήρησε αρχικά το σερβίς του για το 1-0 στο 2ο game. Στο 3ο game, όμως, μετά το 40-30, υπέπεσε σε δύο αβίαστα λάθη, επιτρέποντας στον Κουκούσκιν να πετύχει break με winner και να πάρει προβάδισμα με 2-1.

Ο Έλληνας παίκτης αντέδρασε άμεσα, παίρνοντας πίσω το break, αν και χρειάστηκε τρεις ευκαιρίες για να ισοφαρίσει σε 2-2. Διατηρώντας το σερβίς του, ο Σακελλαρίδης πήρε ξανά το προβάδισμα με 3-2. Ο Κουκούσκιν ισοφάρισε σε 3-3 και 4-4, και με winner έφτασε στο τρίτο break, προηγούμενος με 5-4 και σερβίροντας για την πρόκριση.

Η τελική επικράτηση του Κουκούσκιν

Ο Κουκούσκιν βρέθηκε μπροστά σε τριπλό break point (0-40) και είχε match point μετά από τέσσερα αβίαστα λάθη του Σακελλαρίδη. Ωστόσο, ο Έλληνας παίκτης κατάφερε να κάνει break, ισοφαρίζοντας σε 5-5, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί ξανά στο tie break.

Στο tie break του δεύτερου σετ, ο Κουκούσκιν προηγήθηκε με 3-0 και στη συνέχεια με 6-2. Με έναν άσο, κατέκτησε το tie break με 7-6(3) και εξασφάλισε την τελική επικράτηση στον αγώνα, ολοκληρώνοντας την πορεία του Σακελλαρίδη στο τουρνουά του Αλμάτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta