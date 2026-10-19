Ο ΠΑΟΚ σε ρυθμούς ΟΦΗ: Επιστροφή Ντεσπόντοφ, ο Πέλκας παραμένει εκτός

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Κυριακής (25/10) με τον ΟΦΗ, στρέφοντας πλέον όλη του την προσοχή στο επικείμενο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Η προπόνηση της Δευτέρας (19/10) πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου καταγράφηκαν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Δημήτρης Πέλκας παραμένει εκτός ομαδικών προπονήσεων, συνεχίζοντας το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά τον Ηρακλή

Η νίκη που σημείωσε ο ΠΑΟΚ επί του Ηρακλή ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς η ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της στην επόμενη πρόκληση. Από τη Δευτέρα (19/10), οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν εντατικά την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με τον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα που πέτυχε στην Τούμπα. Παράλληλα, η ομάδα αναζητά τη βελτίωση της αγωνιστικής της εικόνας, καθώς προετοιμάζεται για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο. Η συγκέντρωση είναι πλήρης ενόψει του αγώνα.

Η πορεία επανένταξης του Κίριλ Ντεσπόντοφ

Στα θετικά νέα για τον ΠΑΟΚ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έδειξε σημάδια προόδου στην αποκατάστασή του. Ο ποδοσφαιριστής ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης, γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά στην πλήρη επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Η συμμετοχή του αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του προς την αγωνιστική ετοιμότητα.

Την εξέλιξη αυτή παρακολούθησε ο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είδε τον Ντεσπόντοφ να ενσωματώνεται εν μέρει με την υπόλοιπη ομάδα. Η σταδιακή επανένταξη του παίκτη είναι σημαντική για την ενίσχυση του συνόλου, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τις επόμενες επίσημες αναμετρήσεις της.

Η κατάσταση του Δημήτρη Πέλκα

Αντίθετα με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Δημήτρης Πέλκας συνεχίζει να βρίσκεται εκτός ομαδικών προπονήσεων. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα θεραπείας, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση από το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Η απουσία του από το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας είναι συνεχής.

Η θεραπεία του Πέλκα είναι σε εξέλιξη, και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να ενσωματωθεί με τους συμπαίκτες του στις κοινές ασκήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης και για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, καθώς η αποθεραπεία του απαιτεί ακόμη χρόνο.

Το πρόγραμμα προπόνησης στη Νέα Μεσημβρία

Η προπόνηση της Δευτέρας (19/10) στη Νέα Μεσημβρία ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ποδοσφαιριστών. Όσοι είχαν ξεκινήσει ως βασικοί στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ηρακλή ακολούθησαν ένα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας. Αυτό το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αποκατάσταση των δυνάμεων τους και την αποφυγή τραυματισμών μετά την έντονη αγωνιστική προσπάθεια.

Οι υπόλοιποι παίκτες, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν ή είχαν μικρότερο χρόνο συμμετοχής, δούλεψαν σε συγκεκριμένους τομείς της αγωνιστικής τους βελτίωσης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις που επικεντρώθηκαν στην κατοχή της μπάλας, με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία και τον έλεγχο του ρυθμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις στα τελειώματα των φάσεων, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα μπροστά στην εστία. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, το οποίο επέτρεψε στους παίκτες να εφαρμόσουν τις τακτικές οδηγίες και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta