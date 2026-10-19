ΚΑΕ Ολυμπιακός: Αβάσιμη κρίθηκε η μήνυση κατά του Γ. Σκινδήλια

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την εξέλιξη στην υπόθεση των μηνύσεων που είχαν κατατεθεί μετά τον δεύτερο τελικό της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό το 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μήνυση της Δέσποινας Γιαννακοπούλου κατά του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γεωργίου Σκινδήλια, κρίθηκε αβάσιμη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι οι πράξεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τον ίδιο τελικό έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω της πρόσφατης ανακοίνωσής της, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία των νομικών υποθέσεων που προέκυψαν από τα γεγονότα του δευτέρου τελικού της GBL το 2025. Η ανακοίνωση τονίζει πως η μήνυση που είχε υποβληθεί εναντίον του Γεωργίου Σκινδήλια έχει πλέον αρχειοθετηθεί, καθώς κρίθηκε αβάσιμη από την ελληνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, η ανακοίνωση αναφέρεται στις ενέργειες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα, επισημαίνοντας ότι αυτές οι πράξεις θα εξεταστούν και θα κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να απευθύνεται στην αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

Το ιστορικό των μηνύσεων

Τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διεξαγωγή του δευτέρου τελικού των play off του μπάσκετ στο ΣΕΦ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός περιγράφει μια «αδιανόητη συμπεριφορά» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά την επίσκεψή του στο γήπεδο. Αυτή η συμπεριφορά οδήγησε στην «άρον άρον φυγάδευσή του από το γήπεδο».

Μετά τα γεγονότα αυτά, ακολούθησε, όπως αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η υποβολή «προσχηματικών μηνύσεων», στις οποίες «οι θύτες υποδύονταν τα θύματα». Αυτή η φράση υποδηλώνει την άποψη της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις νομικές ενέργειες που ακολούθησαν την ένταση στον αγώνα.

Η μήνυση κατά του Γεωργίου Σκινδήλια

Μία από τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν ήταν αυτή της Δέσποινας Γιαννακοπούλου, κόρης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κατά του αντιπροέδρου της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γεωργίου Σκινδήλια. Η μήνυση αυτή ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς απαιτούσε την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η απαίτηση για αυτόφωρη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Γεωργίου Σκινδήλια και την προσαγωγή του σε Αστυνομικό Τμήμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι ο κ. Σκινδήλιας βρισκόταν σε ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση κατά τη στιγμή της σύλληψής του, γεγονός που προσέθεσε στην ένταση της κατάστασης.

Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις».

Η δικαίωση και η παραπομπή

Η δικαίωση για τον Γεώργιο Σκινδήλια δεν άργησε να έρθει, σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η μήνυση που είχε υποβληθεί από τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου κρίθηκε αβάσιμη από την Ελληνική Δικαιοσύνη και τέθηκε οριστικά στο αρχείο, επιβεβαιώνοντας την αρχική θέση της ΚΑΕ.

Όσον αφορά τις πράξεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τον δεύτερο τελικό του 2025, αυτές έχουν παραπεμφθεί να κριθούν από το αρμόδιο δικαστήριο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης για περαιτέρω διερεύνηση και απόφαση.

Η στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της διαχωρίζει τη θέση της από πρακτικές που παρατηρούνται σε άλλα πλαίσια. Όπως αναφέρει, ενώ «άλλοι διαβιούν στα social media, αναζητώντας likes και followers», η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η διοίκησή της ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση.

Η προτίμηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι να απευθύνεται στην «αμερόληπτη Ελληνική Δικαιοσύνη» και να περιμένει την κρίση της. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στους θεσμούς και την επιλογή της να επιλύει τις διαφορές της μέσω των νόμιμων οδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta