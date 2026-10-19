Κέρβιν Αριάγκα: «Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς;» πριν από το Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας, καθώς το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, στο «Έτιχαντ». Λίγο πριν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ομάδας, ο διεθνής μέσος Κέρβιν Αριάγκα μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της Ένωσης και τις δικές του προσδοκίες για την αναμέτρηση.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο «Έτιχαντ»

Η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την ΑΕΚ στη φετινή της πορεία στο Champions League. Ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος κατάγεται από την Ονδούρα, αναφέρθηκε εκτενώς στη δυσκολία που παρουσιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεδομένης της ποιότητας του αντιπάλου. Η ελληνική ομάδα είναι πλήρως ενήμερη για τις ικανότητες της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά προσεγγίζει τον αγώνα με συγκεκριμένο πλάνο.

Ο στόχος της ΑΕΚ, όπως τον περιέγραψε ο Αριάγκα, είναι να εφαρμόσει το αγωνιστικό της πλάνο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο μέσος της Ένωσης υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της ομάδας να παίξει το δικό της παιχνίδι, με τη δική της νοοτροπία, θέτοντας με αυτοπεποίθηση το ερώτημα: «Γιατί να μην πάρουμε και τους τρεις βαθμούς;».

Το όνειρο του Champions League και η επιλογή της ΑΕΚ

Ο Κέρβιν Αριάγκα μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την απόφασή του να ενταχθεί στην ΑΕΚ, δηλώνοντας ότι ήταν ένα όνειρο για τον ίδιο να αγωνιστεί στο Champions League. Όταν ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, ζήτησε να του παρουσιάσουν την ιστορία του συλλόγου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαπίστωσε πόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα είναι η Ένωση.

Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο κλαμπ αποτελεί τιμή για τον ίδιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η αναγνώριση του μεγέθους και της ιστορίας της ΑΕΚ έκανε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα εύκολη. Ο Αριάγκα επανέλαβε ότι είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στο Champions League και μεγάλη τιμή να είναι μέλος ενός τόσο ιστορικού συλλόγου.

Η προσέγγιση της ΑΕΚ και η φιλοδοξία για τη νίκη

Ο διεθνής μέσος τόνισε ότι σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη διοργάνωση, όλα τα παιχνίδια χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό δυσκολίας. Παρά την αναγνώριση της ποιότητας της Μάντσεστερ Σίτι, η ΑΕΚ έχει έρθει στην Αγγλία με τη δική της φιλοσοφία και είναι έτοιμη να παίξει το δικό της παιχνίδι.

Η ομάδα θα προσπαθήσει με όλες της τις δυνάμεις να εφαρμόσει το αγωνιστικό πλάνο που έχει καταστρωθεί. Ο Αριάγκα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας την αισιόδοξη δήλωση: «Γιατί να μην πάρουμε τους τρεις βαθμούς; Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Η εμπειρία από μεγάλες αναμετρήσεις

Ο Κέρβιν Αριάγκα έχει ήδη στο ενεργητικό του μία σημαντική εμπειρία από αγώνα απέναντι σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που του έχει προσφέρει πολύτιμα μαθήματα και εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο.

Η επικείμενη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει μία νέα ευκαιρία για τον ποδοσφαιριστή να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ο Αριάγκα δήλωσε πως είναι «πολύ όμορφο να έχω τώρα την ευκαιρία να αγωνιστώ και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι», εκφράζοντας την προσμονή του για ένα «πολύ ωραίο παιχνίδι».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta