Τσιτσιπάς και Σάκκαρη με σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις παγκόσμιες κατατάξεις του τένις, μετά την παρουσία τους σε διοργανώσεις της Κίνας. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές ολοκλήρωσαν τις πορείες τους σε Σαγκάη και Γουχάν αντίστοιχα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και κλείνοντας πολύ καλά τη σεζόν. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιτυχιών, είδαν τη θέση τους να βελτιώνεται αισθητά στις λίστες της παγκόσμιας κατάταξης, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να επιστρέψουν σταδιακά στις υψηλότερες θέσεις του παγκόσμιου τένις.

Η άνοδος του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε στο απαιτητικό τουρνουά Shanghai Masters, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η αξιόλογη αυτή πορεία του συνέβαλε καθοριστικά στην αναρρίχησή του στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς συγκέντρωσε σημαντικούς βαθμούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Δευτέρας (19/10) στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης ανδρών της ATP, ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων. Συγκεκριμένα, από την 39η θέση που κατείχε πριν από μία εβδομάδα, βρίσκεται πλέον στην 35η θέση του κόσμου, συνεχίζοντας με δυναμισμό την προσπάθειά του για επιστροφή στις υψηλότερες βαθμίδες του παγκόσμιου τένις.

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη

Αντίστοιχα, η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μία πολύ καλή και συνεπή πορεία στο Wuhan Open, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η επιτυχία της αυτή είχε άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών, προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό της.

Η Ελληνίδα τενίστρια, όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων στην κατάταξη της WTA. Από την 35η θέση του world ranking, η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται πλέον στην 31η, δείχνοντας σημάδια σταδιακής και σταθερής επιστροφής στις κορυφαίες θέσεις του αθλήματος, μετά από ένα πολύ καλό κλείσιμο της σεζόν.

Επόμενες υποχρεώσεις και προσπάθεια για περαιτέρω άνοδο

Οι Έλληνες τενίστες συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με στόχο να κερδίσουν κι άλλες θέσεις στις παγκόσμιες κατατάξεις, εκμεταλλευόμενοι τη φόρμα τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, συγκεκριμένα, ξεκινάει τις δικές του υποχρεώσεις την Τρίτη (20/10) στο τουρνουά ATP 250 που διεξάγεται στο Αλμάτι.

Η συμμετοχή του σε αυτό το τουρνουά του Καζακστάν αναμένεται να του δώσει την ευκαιρία να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση του στην κατάταξη της ATP. Κάθε νίκη σε τέτοιες διοργανώσεις είναι κρίσιμη για την επίτευξη του στόχου της επιστροφής στις υψηλότερες βαθμίδες του παγκόσμιου τένις.

Η βελτίωση του Στέφανου Σακελλαρίδη

Παράλληλα με τους κορυφαίους Έλληνες τενίστες, σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη σημείωσε και ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο νεαρός Έλληνας τενίστας ανέβηκε δύο θέσεις, βελτιώνοντας τη θέση του από την 135η στην 133η της εν λόγω λίστας.

Ο Σακελλαρίδης αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Καζακστάν, στην ίδια διοργάνωση με τον Στέφανο Τσιτσιπά, δηλαδή στο ATP 250 στο Αλμάτι. Εκεί, αντιμετωπίζει τον Καζάκο Μιχαϊλ Κουκούσκιν, διεκδικώντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Μια ενδεχόμενη επιτυχία του σε αυτό τον αγώνα θα μπορούσε να του προσφέρει περαιτέρω βαθμούς και άνοδο στην κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta