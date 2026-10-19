Η εθνική Ελλάδος βόλεϊ ανδρών επιστρέφει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών της Ελλάδας εξασφάλισε την πολυπόθητη παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Πολωνία και θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της «γαλανόλευκης» στην κορυφαία αυτή διοργάνωση, για πρώτη φορά από το 2006. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ξανά στην ελίτ του παγκόσμιου βόλεϊ, ανάμεσα στις 32 κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Η μεγάλη επιστροφή μετά από 21 χρόνια

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ, καθώς η Εθνική ομάδα ανδρών θα συμμετάσχει ξανά στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που η «γαλανόλευκη» είχε δώσει το παρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν το 2006.

Εκείνη τη χρονιά, η διοργάνωση είχε φιλοξενηθεί στα γήπεδα της Ιαπωνίας. Η τωρινή πρόκριση επαναφέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου βόλεϊ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του αθλήματος στη χώρα.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 στην Πολωνία

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών του 2027 θα διεξαχθεί στην Πολωνία, μια χώρα με μεγάλη παράδοση και αγάπη για το βόλεϊ. Η Πολωνία έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στη διοργάνωση, καθώς είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες. Συνολικά, 32 εθνικές ομάδες θα λάβουν μέρος σε αυτή την κορυφαία αθλητική διοργάνωση.

Εκτός από την Πολωνία, μία ακόμη ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της είναι η Ιταλία, η οποία θα αγωνιστεί ως η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025. Οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνονται μέσω ενός συγκεκριμένου συστήματος πρόκρισης, το οποίο συνδυάζει τις επιδόσεις σε ηπειρωτικά πρωταθλήματα και την παγκόσμια κατάταξη.

Η πορεία πρόκρισης της Ελλάδας

Η πρόκριση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 ήρθε ως συνέχεια μιας εξαιρετικής πορείας που είχε η Εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026. Σε εκείνη τη διοργάνωση, η «γαλανόλευκη» είχε κατακτήσει την 11η θέση, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και δυναμικής.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης καταλαμβάνοντας την 21η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτή η θέση ήταν καθοριστική, καθώς της εξασφάλισε μία από τις 15 θέσεις που δόθηκαν στις ομάδες μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ. Η σταθερή απόδοση και η συστηματική δουλειά οδήγησαν σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα.

Το σύστημα πρόκρισης των 32 ομάδων

Οι 32 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 προκύπτουν μέσα από ένα συνδυαστικό σύστημα. Όπως προαναφέρθηκε, η διοργανώτρια χώρα, η Πολωνία, έχει απευθείας πρόκριση. Επίσης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025, η Ιταλία, εξασφαλίζει τη θέση της χωρίς αγώνες πρόκρισης.

Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα, προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, με τρεις εκπροσώπους από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξασφάλισαν την παρουσία τους στη διοργάνωση βάσει της θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη, συμπληρώνοντας έτσι το σύνολο των 32 φιναλίστ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta