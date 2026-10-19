Πιθανή αποχώρηση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να χάσει τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα της Mozzart Sport. Η πιθανή αποχώρηση του Σέρβου διεθνή έρχεται μετά την απώλεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μεταγράφηκε στην Ντόρτμουντ το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2027, δεν έχει ανανεώσει ακόμη το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς.

Η σύμβαση και οι διαπραγματεύσεις

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά από επτά χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο που λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027. Από τις αρχές του νέου έτους, συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο, θα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί προτάσεις και να διαπραγματευτεί με άλλες ομάδες, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το σερβικό δημοσίευμα, ο 30χρονος εξτρέμ θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Τούμπα, αναζητώντας ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο στην καριέρα του. Ο ίδιος θα γιορτάσει τα 31α γενέθλιά του το προσεχές καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν είναι διατεθειμένος να ικανοποιήσει τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020, προερχόμενος από την Μπενφίκα, χωρίς ο ΠΑΟΚ να καταβάλει χρήματα για την απόκτησή του. Το 2023, ανανέωσε το συμβόλαιό του, συμφωνώντας να παραμείνει στην ομάδα για ακόμη τέσσερις σεζόν. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει καταγράψει 288 συμμετοχές και έχει πετύχει 69 γκολ.

Με τον ΠΑΟΚ, ο Σέρβος διεθνής έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Δεν είναι απλώς ο αρχηγός της ομάδας, αλλά και ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της τη φετινή σεζόν, καθώς και ο πιο επιδραστικός παίκτης μετά την πώληση του Κωνσταντέλια.

Η φετινή του απόδοση

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει επιδείξει σταθερά εξαιρετική απόδοση από την αρχή της τρέχουσας σεζόν. Σε 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχει πετύχει τρία γκολ και έχει μοιράσει πέντε ασίστ. Δύο από αυτές τις ασίστ σημειώθηκαν την Κυριακή, στη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 επί του Ηρακλή.

Στη Super League Ελλάδας, ο Ζίβκοβιτς έχει συμβάλει άμεσα στο 40% των γκολ των «ασπρόμαυρων» μέσω των τερμάτων και των ασίστ του. Η συνεχής του παρουσία και η αποτελεσματικότητά του στο γήπεδο αποτελούν το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του, δικαιολογώντας την ανησυχία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την πιθανή αποχώρησή του.

Το ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες

Ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «όχι ιδιαίτερα γνωστά» ή «λιγότερο γνωστά portal», αναφέρουν ότι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση του Ζίβκοβιτς. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται επιφύλαξη, όπως τονίζεται.

Οι εν λόγω σύλλογοι φέρονται να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον ποδοσφαιριστή από τη Νις, ο οποίος θα γιορτάσει τα 31α γενέθλιά του το επόμενο καλοκαίρι, σε περίπτωση που δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta