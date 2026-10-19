Συνεχίζει στον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι, νέα συνάντηση με τον Μονεμβασιώτη

Ο Βάλτερ Ματσάρι, παρά την αρχική του επιθυμία να αποχωρήσει από τον Ηρακλή, φαίνεται πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της παραμονής του και να επιβεβαιωθεί η συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η αρχική πρόθεση αποχώρησης

Η αρχική πρόθεση του Βάλτερ Ματσάρι ήταν να αποχωρήσει από τον Ηρακλή, όπως προέκυψε μετά το ντέρμπι της ομάδας με τον ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός κόουτς είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του και την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ιταλία, γεγονός που είχε δημιουργήσει ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου.

Σύμφωνα με τον συνεργάτη του, Εουτζένιο Σένα, ο Ματσάρι είχε δηλώσει μετά το ματς της Τούμπας πως «σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο», αναφερόμενος στις διαιτητικές αποφάσεις. Η δήλωση αυτή υπογράμμιζε το μέγεθος της απογοήτευσης του 65χρονου τεχνικού.

Η αντίδραση μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Βάλτερ Ματσάρι ήταν εμφανώς έξαλλος μετά την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, με την αντίδρασή του να οφείλεται στις διαιτητικές αποφάσεις του Βασίλη Φωτιά. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις προκάλεσαν την έντονη διαμαρτυρία του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος θεώρησε ότι αδικήθηκε η ομάδα του.

Η δυσαρέσκεια του Ματσάρι ήταν τόσο μεγάλη που τον οδήγησε στην σκέψη της άμεσης αποχώρησης και της επιστροφής στην πατρίδα του. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η αρχική αυτή πρόθεση δεν θα υλοποιηθεί και ότι ο κόουτς θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Γηραιού.

Οι συναντήσεις με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη

Παρά την αρχική του σκέψη για αποχώρηση, όλα δείχνουν πως ο Βάλτερ Ματσάρι θα συνεχίσει κανονικά τη συνεργασία του με τον Ηρακλή. Για τον λόγο αυτό, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, τον πρόεδρο της ομάδας, ώστε να οριστικοποιηθεί η παραμονή του.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι ο Ματσάρι έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη τόσο για απόψε, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, όσο και για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Οι συναντήσεις αυτές αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πλήρως το τοπίο σχετικά με το μέλλον του Ιταλού προπονητή.

Επιστροφή στις προπονήσεις και επόμενος αγώνας

Οι παίκτες του Ηρακλή έχουν ρεπό τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, μετά τις πρόσφατες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, από αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τον επόμενο αγώνα τους.

Η ομάδα του Γηραιού θα αρχίσει την προετοιμασία της για την ερχόμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με την παρουσία του Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο να θεωρείται πλέον δεδομένη.

Το συμβόλαιο του Ιταλού τεχνικού

Ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος είναι 65 ετών, δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή. Το συμβόλαιο αυτό έχει διάρκεια 1+1 χρόνια, γεγονός που παρέχει μια βάση για τη συνέχιση της παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ύπαρξη του συμβολαίου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην απόφαση του Ματσάρι να παραμείνει, παρά την αρχική του επιθυμία να αποχωρήσει. Η δέσμευση αυτή, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο Ιταλός τεχνικός θα συνεχίσει το έργο του στον Ηρακλή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta