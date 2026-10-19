Πλήγμα με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, μένει εκτός δράσης για 2,5 μήνες

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για τους επόμενους 2,5 μήνες. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος υπέστη σοβαρή θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, μια αναμέτρηση που έληξε με νίκη 5-1 για τους «πράσινους» αλλά αποδείχθηκε «πύρρειος».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν θετικές εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Αντίθετα, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας για τον αγώνα στην Καϊράτ, καθώς αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού και θα προφυλαχθεί.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο Μαροκινός διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, όπου η ομάδα του επικράτησε με σκορ 5-1. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά από επαφή με αντίπαλο παίκτη, δείχνοντας άμεσα ότι πονούσε πάρα πολύ. Η κλινική του εικόνα από την πρώτη στιγμή υποδήλωνε ότι ο τραυματισμός δεν ήταν απλός.

Οι αρχικοί φόβοι για τη σοβαρότητα της κατάστασής του επιβεβαιώθηκαν μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Ουναΐ έχει υποστεί θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαροκινός μέσος θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2,5 μήνες, με την επιστροφή του στις υποχρεώσεις των «πράσινων» να αναμένεται με το νέο έτος.

Καθησυχαστικά τα νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Στο μέτωπο των τραυματισμών, υπήρξαν και καθησυχαστικά νέα για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αποχώρησε επίσης από την αναμέτρηση με τους Αρκάδες, όπως αναφέρονται οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό δικέφαλο. Η κατάστασή του προκάλεσε αρχικά ανησυχία, ωστόσο οι εξετάσεις ήταν θετικές.

Ο Γιάγκουσιτς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι το πρόβλημά του δεν είναι σοβαρό. Ως εκ τούτου, ο Κροάτης ποδοσφαιριστής αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για τον προσεχή αγώνα της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου, στις 18:00, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η απουσία του Βίκτορ Κρίστιανσεν

Εκτός από τους Ουναΐ και Γιάγκουσιτς, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Βίκτορ Κρίστιανσεν για την επικείμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Ο Δανός αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού, το οποίο δεν είναι σοβαρό, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.

Για τον λόγο αυτό, ο Κρίστιανσεν δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού που θα ταξιδέψει στο Αλμάτι. Η ομάδα θα αγωνιστεί την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, στις 17:30, εναντίον της Καϊράτ, χωρίς τον Δανό αμυντικό, με στόχο να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση του τραυματισμού του.

Η πορεία του Παναθηναϊκού και τα αποτελέσματα της Super League

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός διατηρεί σταθερά την κορυφή της Super League, επιδεικνύοντας μια ισχυρή πορεία στο πρωτάθλημα. Η νίκη με 5-1 επί του Αστέρα Τρίπολης ενίσχυσε τη θέση του στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί σε απόσταση δύο βαθμών.

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, καταγράφηκαν και άλλες σημαντικές νίκες για τις ομάδες της Super League. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να λυγίσει τον Ηρακλή με σκορ 2-1 σε ένα ντέρμπι-θρίλερ, το οποίο είχε ως πρωταγωνιστή το VAR και δύο ακυρωθέντα γκολ. Επίσης, ο Άρης επικράτησε της Κηφισιάς με 2-1, χάρη σε γκολ του Γκαρέ στο 89ο λεπτό, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τους «κίτρινους» σε τροχιά τετράδας της Super League.

Με πληροφορίες από: Topontiki