Ο Αζεντίν Ουναΐ εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες λόγω σοβαρής θλάσης

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αζεντίν Ουναΐ για περίπου 2,5 μήνες, καθώς ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός υπέστη σοβαρή θλάση. Η απουσία του 26χρονου παίκτη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το τριφύλλι, καθώς χάνει τον πιο επιδραστικό του ποδοσφαιριστή σε κρίσιμα παιχνίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές του 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Η διάγνωση και η διάρκεια της απουσίας

Ο διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 19 Απριλίου του 2000, υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση η οποία έδειξε θλάση βαριάς μορφής στον δεξιό δικέφαλο. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Ουναΐ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμισι μήνες, ένα διάστημα που χαρακτηρίζεται ως μεγάλο.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την απουσία της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του, καθώς και του παίκτη που θεωρείται ο πιο επιδραστικός στην ομάδα. Η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές του 2027, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα δείξει στις θεραπείες. Η επιστροφή ενός παίκτη στο 100% της αγωνιστικής του κατάστασης μετά από ένα τέτοιο διάστημα απουσίας δεν θα είναι εύκολη.

Απουσία από το Conference League

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες, επηρεάζοντας την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την Καϊράτ Αλμάτι (22/10), την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11), τη Νόρτζελαντ (26/11), τη Φράιμπουργκ (10/12) και την Μπράιτον (17/12). Η παρουσία του στη διοργάνωση αναμένεται είτε στα playoffs είτε στη φάση των «16», ανάλογα με το τι πορεία θα έχει ο Παναθηναϊκός.

Τα ντέρμπι που χάνει στην Ελλάδα

Η απουσία του Μαροκινού μέσου θα είναι αισθητή και στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς θα χάσει αρκετά κρίσιμα ντέρμπι. Στο πρωτάθλημα, ο Ουναΐ δεν θα αγωνιστεί στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ εντός έδρας, που είναι προγραμματισμένη για την 1η Νοεμβρίου, καθώς και με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, στις 13 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, ο Ουναΐ θα απουσιάσει από σημαντικά παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Άρη στις 28 Οκτωβρίου, καθώς και για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Δεκεμβρίου. Αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για τη διοργάνωση, στην οποία ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να συνεχίσει.

Σημαντικοί αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου

Πέρα από τα ντέρμπι, ο Αζεντίν Ουναΐ θα λείψει από μια σειρά αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου. Στο πρόγραμμα της ομάδας, περιλαμβάνονται αναμετρήσεις όπως αυτές με τον Βόλο (25/10), τον Ηρακλή (08/11), τον ΟΦΗ (22/11), τον Ατρόμητο (29/11), τον Άρη (06/12) και ξανά τον Ηρακλή (20/12).

Η απουσία του θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό και σε άλλα παιχνίδια που εκτείνονται στις αρχές του 2027, όπως αυτά με τον Αστέρα Aktor (10/01), τον ΟΦΗ (16/01), τον Ατρόμητο (23/01), τον Ολυμπιακό (30/01) και τον Άρη (06/02). Ο τραυματισμός του αποτελεί μεγάλη ζημιά για την ομάδα, δεδομένου του εκτεταμένου διαστήματος απουσίας.

Η σημασία της παρουσίας του στην τελική ευθεία

Παρά τη μεγάλη απουσία, ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί ότι ο Ουναΐ θα είναι παρών στην τελική ευθεία των διοργανώσεων, εκεί όπου θα κριθούν οι στόχοι της ομάδας. Η παρουσία του θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει το πρωτάθλημα, και η συμβολή του Ουναΐ στην κρίσιμη περίοδο των playoffs ή της τελικής φάσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta