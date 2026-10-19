Ο Τσιριβέγια παίρνει τη θέση του Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, κάνοντας χρήση ενός ειδικού κανονισμού. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε από τη λίστα ο Αζεντίν Ουναΐ και στη θέση του προστέθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ουναΐ, τα οποία έδειξαν ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, έλαβε την απόφαση να προβεί σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Η κίνηση αυτή αφορά την αντικατάσταση του Αζεντίν Ουναΐ από τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο προπονητής θέλησε να εξασφαλίσει μία επιπλέον λύση για το «τριφύλλι» στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των δεδομένων που προέκυψαν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μαροκινού επιθετικού μέσου. Ο Νίστρουπ εκμεταλλεύτηκε τον ειδικό κανονισμό που δίνει τη δυνατότητα στους συλλόγους να προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απουσία του Αζεντίν Ουναΐ

Τα δυσάρεστα νέα για τον Αζεντίν Ουναΐ προέκυψαν από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού μέχρι την έλευση του νέου έτους. Η μακροχρόνια αυτή απουσία κινητοποίησε τους «πράσινους» για την αναγκαία αλλαγή στην ευρωπαϊκή τους λίστα.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομάδας, ωστόσο η απουσία του για τόσο μεγάλο διάστημα καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η περίοδος απουσίας του Ουναΐ ξεπερνά το κατώτατο όριο των 60 ημερών που προβλέπει ο κανονισμός.

Ο ειδικός κανονισμός της UEFA

Η απόφαση του Τζέικομπ Νίστρουπ να αφαιρέσει τον Αζεντίν Ουναΐ από την ευρωπαϊκή λίστα βασίστηκε στον ειδικό κανονισμό της UEFA. Αυτός ο κανονισμός επιτρέπει σε μία ομάδα να αντικαταστήσει έναν ποδοσφαιριστή από την ευρωπαϊκή της λίστα, εφόσον ο παίκτης πρόκειται να απουσιάσει για περισσότερες από 60 ημέρες. Αυτό το όριο αποτελεί το κατώτατο για την εφαρμογή του κανονισμού.

Η χρήση του συγκεκριμένου κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στους συλλόγους να διαχειρίζονται καλύτερα τις μακροχρόνιες απουσίες λόγω τραυματισμών ή άλλων προβλημάτων, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν διαθέσιμες επιλογές για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Έτσι, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να προσθέσει έναν άλλο ποδοσφαιριστή στη θέση του Ουναΐ.

Η επάνοδος του Πέδρο Τσιριβέγια

Τη θέση του Αζεντίν Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος επανεμφανίστηκε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση, αγωνιζόμενος απέναντι στον Αστέρα Aktor. Η επιστροφή του Τσιριβέγια έρχεται μετά από έναν τραυματισμό που είχε υποστεί, γεγονός που τον είχε κρατήσει εκτός γηπέδων για ένα διάστημα.

Η προσθήδα του Τσιριβέγια στην ευρωπαϊκή λίστα παρέχει στον Δανό τεχνικό μία επιπλέον επιλογή στο χώρο του κέντρου, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση ήταν ένα θετικό σημάδι για τους «πράσινους».

Οι περιορισμένες επιλογές του προπονητή

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αντικατάσταση του Ουναΐ δεν ήταν πολλές, καθώς αρκετοί παίκτες βρίσκονταν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας για διάφορους λόγους. Πέραν του Πέδρο Τσιριβέγια, άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής ήταν ο Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος αποκτήθηκε μετά την προθεσμία υποβολής της λίστας και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί.

Επιπλέον, εκτός λίστας βρίσκονταν και οι τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδης, καθώς και ο Τσάβες. Αυτές οι απουσίες περιόριζαν τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή, καθιστώντας την προσθήκη του Τσιριβέγια ακόμα πιο σημαντική για την ενίσχυση του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta