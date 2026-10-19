Παναθηναϊκός: Καλά νέα για τον Γιάγκουσιτς, εκτός αποστολής ο Κρίστιανσεν για Αλμάτι

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ανάμεικτα νέα σχετικά με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του, Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Κρίστιανσεν. Ενώ για τον νεαρό Κροάτη τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά, ο Δανός αριστερός μπακ δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή για το Αλμάτι. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα για τους «πράσινους» ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Η κατάσταση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 89ο λεπτό του χθεσινού αγώνα με τον Αστέρα Aktor, αφήνοντας την ομάδα του να ολοκληρώσει το παιχνίδι με δέκα παίκτες. Η αποχώρησή του ήταν αναγκαστική, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα για άλλη αλλαγή, αφού ο νεαρός Κροάτης επιθετικός μέσος ένιωσε μια ενόχληση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, λίγο αφότου είχε εισέλθει στο παιχνίδι.

Προς ανακούφιση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ο Γιάγκουσιτς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία το απόγευμα της Δευτέρας (19/10). Τα νέα που προέκυψαν από την εξέταση ήταν θετικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποιος σοβαρός μυϊκός τραυματισμός.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η επιστροφή

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς δεν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που δεν θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει για το Αλμάτι, αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο αγώνας με τον Βόλο είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/10), όπου ο νεαρός μέσος θα μπορεί να δώσει το «παρών».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, όπου τα χειρότερα δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν, όπως αναφέρεται. Για τον Γιάγκουσιτς, ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ πιο ενθαρρυντική, αποφεύγοντας έναν μακροχρόνιο αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους.

Το πρόβλημα τραυματισμού του Κρίστιανσεν

Σε αντίθεση με τον Γιάγκουσιτς, ο Δανός αριστερός μπακ, Κρίστιανσεν, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία του από την αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Aktor δεν ήταν τυχαία, καθώς υπήρχε ήδη το ζήτημα με την υγεία του.

Λόγω αυτού του προβλήματος, ο Κρίστιανσεν δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο Αλμάτι. Η ομάδα πρόκειται να αγωνιστεί την Πέμπτη (22/10) με την Καϊράτ, και ο Δανός ποδοσφαιριστής θα απουσιάζει από αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Προληπτική απουσία και οι επιλογές του Παναθηναϊκού

Παρόλο που ο τραυματισμός του Κρίστιανσεν δεν χαρακτηρίζεται ως κάτι σοβαρό, η απόφαση να μην ταξιδέψει στο Καζακστάν ελήφθη κυρίως για λόγους προφύλαξης. Αυτή η επιλογή στοχεύει στην αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης και στην πλήρη αποκατάσταση του παίκτη.

Ως αποτέλεσμα της απουσίας του Κρίστιανσεν, οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Καζακστάν έχοντας μονάχα τον Γιώργο Κυριακόπουλο διαθέσιμο για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός με τους Αρκάδες και πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, δεν μπορεί να καλύψει το κενό, καθώς ήρθε στην ομάδα μετά τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας και δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτήν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta