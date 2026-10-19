Απεβίωσε ο Δημήτρης Κύζας, πένθος στον Παναθηναϊκό

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Δημήτρης Κύζας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του συλλόγου, καθώς ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες της πράσινης ομάδας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Η πορεία του Δημήτρη Κύζα στο «τριφύλλι»

Ο Δημήτρης Κύζας, ένας από τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών. Η παρουσία του στην ομάδα των «πρασίνων» υπήρξε σημαντική, καθώς αγωνίστηκε για τέσσερις συνολικά σεζόν, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον σύλλογο.

Η μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1976, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του με το «τριφύλλι» στο στήθος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Δημήτρης Κύζας φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού περισσότερες από 90 φορές, συμμετέχοντας σε πλήθος αγώνων και συμβάλλοντας στην πορεία του συλλόγου.

Σημαντικές κατακτήσεις με τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Κύζας ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το νταμπλ το 1977. Αυτή η επιτυχία, που περιελάμβανε την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην ιστορία του συλλόγου και ο εκλιπών συνέβαλε σε αυτήν την πορεία.

Επιπλέον, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978. Η κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου προσέθεσε μια ακόμα διάκριση στην τροπαιοθήκη του Παναθηναϊκού κατά την περίοδο που ο Δημήτρης Κύζας αγωνιζόταν για τον σύλλογο, ενισχύοντας το πρεστίζ της ομάδας σε διεθνές επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με αφορμή τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση του συλλόγου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Η πράσινη ΠΑΕ μετέφερε επίσης τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Η ανακοίνωση υπογράμμισε τη σημασία της προσφοράς του Δημήτρη Κύζα στον σύλλογο και τον σεβασμό που έτρεφε η ομάδα προς το πρόσωπό του.

Γέννηση και καταγωγή του Δημήτρη Κύζα

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου. Η ημερομηνία γέννησής του ήταν η 6η Σεπτεμβρίου του 1953, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η καταγωγή του από την Κύπρο αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της προσωπικότητας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Η ζωή του Δημήτρη Κύζα, από τη γέννησή του στην Κύπρο έως την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό, αποτελεί μέρος της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στον χώρο του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Newsit