Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά την πορεία του στο Αλμάτι απέναντι στον Κοβάτσεβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει στη μάχη του ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν το πρωί της Τρίτης. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος περίπου στις 11:15 ώρα Ελλάδος. Ο μοναδικός στόχος του Τσιτσιπά είναι να κυνηγήσει την κατάκτηση του τίτλου στο Καζακστάν.

Η πρεμιέρα στο Almaty Open

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά εντάσσεται στο πρόγραμμα του Almaty Open ως το δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι του κεντρικού court. Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.35 της παγκόσμιας κατάταξης, στοχεύει σε μια δυναμική έναρξη της πορείας του στο τουρνουά ATP 250.

Η διοργάνωση του Αλμάτι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον Έλληνα τενίστα να προσθέσει έναν ακόμη τίτλο στην καριέρα του. Η προετοιμασία του για το τουρνουά έχει γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει την ανοδική του πορεία.

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις με τον Κοβάτσεβιτς

Η αναμέτρηση με τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι. Στην πρώτη τους συνάντηση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει στο Λος Κάμπος το 2024 με σκορ 2-0 σετ, δείχνοντας την ανωτερότητά του.

Ωστόσο, στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους, η οποία διεξήχθη τον περασμένο Αύγουστο στο Winston Salem των ΗΠΑ, ο Αμερικανός τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.81 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να κερδίσει με 2-0 σετ. Παρόλα αυτά, ο Τσιτσιπάς έχει επιδείξει πολύ μεγάλη άνοδο στην απόδοσή του από την τελευταία τους συνάντηση, κάτι που αναμένεται να κάνει τη φετινή μάχη εντελώς διαφορετική.

Πιθανός ελληνικός «εμφύλιος» στη φάση των «16»

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να προκριθεί από τον πρώτο γύρο, ο πιθανός αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Μιχαΐλ Κουκούσκιν-Στέφανος Σακελλαρίδης. Αυτό το σενάριο ανοίγει τον δρόμο για έναν ενδεχόμενο ελληνικό «εμφύλιο» στη φάση των «16» του ATP 250 του Αλμάτι.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης αντιμετωπίζει τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν σήμερα, 19 Οκτωβρίου, στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτού του αγώνα θα καθορίσει ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, εφόσον ο τελευταίος προκριθεί από την αναμέτρηση με τον Κοβάτσεβιτς.

Ο στόχος της κατάκτησης του τίτλου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση του ATP 250 στο Καζακστάν. Η διοργάνωση αυτή προσφέρει σημαντικούς βαθμούς και ενισχύει την θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Η παρουσία του στο τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του τένις.

Με την εμπειρία και την πρόσφατη άνοδο στην απόδοσή του, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι αποφασισμένος να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση. Η πρεμιέρα του την Τρίτη αποτελεί το πρώτο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta