Αιχμές του Σεμπάστιαν Λέτο για τη διαιτησία μετά την ήττα της Κηφισιάς

Ο Σεμπάστιαν Λέτο, προπονητής της Κηφισιάς, άφησε σαφείς αιχμές για τις διαιτητικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Άρη. Ο Αργεντινός τεχνικός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα της Κηφισιάς. Ο προβληματισμός του επικεντρώθηκε στο αν θα υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση σε περίπτωση που στη θέση της Κηφισιάς βρισκόταν κάποιος μεγαλύτερος σύλλογος.

Ο προβληματισμός για τη διαιτησία

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έκρυψε τον προβληματισμό του σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις που σημάδεψαν το παιχνίδι της Κηφισιάς απέναντι στον Άρη. Ο τεχνικός της Κηφισιάς στάθηκε ιδιαίτερα σε μία συγκεκριμένη φάση, αυτή του πέναλτι, για την οποία εξέφρασε την έντονη διαφωνία του. Η δήλωσή του «Δεν νομίζω ότι σε άλλες ομάδες θα έδιναν τέτοιο πέναλτι» υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι η απόφαση αυτή δεν θα είχε ληφθεί αν επρόκειτο για διαφορετικό αγώνα ή ομάδες.

Ο Αργεντινός τεχνικός, μιλώντας στην κάμερα της Magenta TV, εξέφρασε την απορία του για το αν θα υπήρχε η ίδια διαιτητική κρίση και αντιμετώπιση σε περίπτωση που στη θέση της Κηφισιάς βρισκόταν ένας μεγαλύτερος και πιο καθιερωμένος σύλλογος. Αυτή η απορία του Λέτο αναδεικνύει τις αμφιβολίες του για την ισότιμη μεταχείριση των ομάδων από τους διαιτητές.

Αιχμές για την αντιμετώπιση των ομάδων

Ο Σεμπάστιαν Λέτο άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μικρότερες ομάδες από τους διαιτητές, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους συλλόγους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Είναι όμως κάποιες καταστάσεις όπως το πέναλτι που δεν ξέρω αν σε άλλες ομάδες θα γινόταν το ίδιο. Είναι ίσως επειδή είμαστε μικρή ομάδα». Αυτή η τοποθέτηση του προπονητή της Κηφισιάς υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι το μέγεθος και η φήμη μιας ομάδας μπορεί να επηρεάζουν τις διαιτητικές αποφάσεις.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Λέτο τόνισε: «Σε άλλες ομάδες, μεγαλύτερες, δε νομίζω ότι θα έδιναν αυτά τα φάουλ». Με αυτή τη φράση, ο Αργεντινός τεχνικός εξέφρασε την άποψη ότι οι διαιτητές τείνουν να είναι πιο επιεικείς ή να λαμβάνουν διαφορετικές αποφάσεις όταν πρόκειται για μεγάλους συλλόγους, σε αντίθεση με τις μικρότερες ομάδες όπως η Κηφισιά. Παρά τις αιχμές του, ο Λέτο πρόσθεσε ότι «Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρουμε πως να παίζουμε και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο», δείχνοντας την προσήλωση της ομάδας του στον αγωνιστικό της στόχο.

Η αγωνιστική εικόνα της Κηφισιάς

Πέρα από τις διαιτητικές αποφάσεις, ο Σεμπάστιαν Λέτο εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του στον αγώνα με τον Άρη. Ειδικότερα, εξέπληξε την ικανοποίησή του για τις ευκαιρίες που κατάφερε να δημιουργήσει η ομάδα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. «Ήμασταν πολύ καλοί, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την απόδοση των παικτών του.

Ωστόσο, ο προπονητής της Κηφισιάς επισήμανε πως η ομάδα του οφείλει να γίνει πιο αποτελεσματική στην τελική προσπάθεια. «Γνωρίζουμε ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Είναι πολύ θετικό για εμάς αυτό. Αυτό είναι το κλειδί. Το σημαντικό είναι να τελειώσουμε τις φάσεις, παίζοντας ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Λέτο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση στον τομέα της εκμετάλλευσης των ευκαιριών. Παρά την ήττα, η δημιουργικότητα της ομάδας αποτελεί ένα θετικό στοιχείο για τον Αργεντινό τεχνικό.

Η δήλωση του προπονητή του Άρη και η επόμενη μέρα

Ο Σεμπάστιαν Λέτο αναφέρθηκε και στα θετικά σχόλια που έκανε ο προπονητής του Άρη, Γρηγορίου, για την Κηφισιά. «Ευχαριστώ πολύ τον προπονητή του Άρη», είπε ο Λέτο, εκτιμώντας την αναγνώριση της αγωνιστικής προσπάθειας της ομάδας του από τον αντίπαλο τεχνικό. Αυτή η αναφορά δείχνει ότι, παρά τη διαφωνία του με τις διαιτητικές αποφάσεις, υπήρξε αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο προπονητών.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο προπονητής της Κηφισιάς τόνισε ότι η ομάδα του κοιτάζει ήδη το επόμενο παιχνίδι. «Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι σήμερα, κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αφήσουν πίσω τους την ήττα και να επικεντρωθούν στις επερχόμενες αναμετρήσεις. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την προσήλωση της Κηφισιάς στους αγωνιστικούς της στόχους, παρά τις δυσκολίες και τις όποιες αντιρρήσεις σχετικά με τη διαιτησία.

Με πληροφορίες από: Athletiko