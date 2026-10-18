Η Φερεντσβάρος κατέκτησε το Black Sea Cup με Αργυρόπουλο και Κάκαρη

Η Φερεντσβάρος αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του Black Sea Cup, επικρατώντας της Προ Ρέκο με σκορ 18-15 στον τελικό της Κυριακής (18/10). Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Μπατούμι της Γεωργίας, όπου η ουγγρική ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της αήττητη. Στο ρόστερ της Φερεντσβάρος συμμετέχουν και οι Έλληνες διεθνείς Στέλιος Αργυρόπουλος και Κώστας Κάκαρης.

Ο δρόμος προς την κορυφή και ο εντυπωσιακός τελικός

Η ομάδα του Μπάλας Νάγκι πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, σημειώνοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο τελικός απέναντι στην ιταλική Προ Ρέκο χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα εντυπωσιακός, θυμίζοντας αναμέτρηση τελικού Champions League.

Η Φερεντσβάρος επικράτησε της Προ Ρέκο με 18-15, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση και το χρηματικό έπαθλο των 60.000 ευρώ. Η διοργάνωση συγκέντρωσε οκτώ συλλόγους, πολλοί εκ των οποίων συμμετέχουν σταθερά στο Champions League, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά χρηματικά έπαθλα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η ιταλική Προ Ρέκο ξεκίνησε δυναμικά τον τελικό, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 6-5 στο πρώτο οκτάλεπτο του αγώνα. Ωστόσο, η Φερεντσβάρος αντέδρασε άμεσα και άλλαξε πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδο. Με ένα επιμέρους σκορ 4-0, η ουγγρική ομάδα πέρασε μπροστά με 9-6 στο ημίχρονο.

Το σερί των αναπάντητων γκολ της Φερεντσβάρος έφτασε τα πέντε, διαμορφώνοντας το σκορ στο 10-6. Παρά τις προσπάθειες των Ιταλών να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 15-13 με γκολ του Φραντσέσκο Κοντέμι στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Νάγκι και Κάκαρης αποκατέστησαν τη διαφορά των τεσσάρων τερμάτων, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση της ομάδας τους.

Οι πρωταγωνιστές και οι σκόρερ

Στην επίθεση της Φερεντσβάρος, ο Νάγκι ξεχώρισε σημειώνοντας πέντε γκολ. Ο Βέντελ Βίγκβαρι πρόσθεσε τρία τέρματα, ενώ από δύο γκολ πέτυχαν οι Μάρτον Βάμος και ο Έλληνας Στέλιος Αργυρόπουλος. Στην άμυνα, ο Σόμα Βόγκελ πραγματοποίησε δέκα αποκρούσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας.

Για την Προ Ρέκο, ο Άλβαρο Γρανάδος ήταν ο πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ, ενώ ο Γκέργκο Ζάλανκι συνέβαλε με τρία τέρματα. Η παρουσία των Ελλήνων Στέλιου Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη στο ρόστερ της νικήτριας ομάδας υπογραμμίζει την ελληνική εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο στην ευρωπαϊκή υδατοσφαίριση.

Τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης

Η Φερεντσβάρος, ως νικήτρια του Black Sea Cup, εξασφάλισε το ποσό των 60.000 ευρώ. Η φιναλίστ Προ Ρέκο έλαβε 40.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση. Στον μικρό τελικό, η Ανόβερο κατέκτησε την τρίτη θέση, κερδίζοντας 30.000 ευρώ, αφού νίκησε στα πέναλτι την Νόβι Μπέογκραντ.

Η Ανόβερο είχε προηγουμένως ανατρέψει διαφορά δύο γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ. Πέρα από τα ομαδικά βραβεία, υπήρχαν και τέσσερα ατομικά βραβεία, κάθε ένα αξίας 5.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρηματικών επάθλων της διοργάνωσης στις 150.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Athletiko