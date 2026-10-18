Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος στους Μπακς ενώ αγωνίζεται στους Μπλέιζερς

Η απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να αποδεσμεύσουν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ πριν από 15 μήνες προκάλεσε αναταραχή στο NBA. Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως αναπάντεχη, είχε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός «μπομπέρ» να έχει ακόμα συμβόλαιο αξίας 103 εκατομμυρίων δολαρίων με τα «Ελάφια». Παρά το γεγονός ότι ο Λίλαρντ έχει επιστρέψει στο Πόρτλαντ για τους Μπλέιζερς, οι Μπακς θα συνεχίσουν να τον πληρώνουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Φέτος, μάλιστα, θα είναι ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ρόστερ τους, δίχως καν να αγωνίζεται στο Μιλγουόκι.

Η αναπάντεχη αποδέσμευση και το κρυφό κίνητρο

Η απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να αποδεσμεύσουν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ πριν από 15 μήνες είχε προκαλέσει σημαντική αναταραχή στους κύκλους του NBA. Η κίνηση αυτή αιφνιδίασε πολλούς, δεδομένου ότι ο παίκτης είχε ακόμα ένα συμβόλαιο μεγάλης αξίας με την ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός «μπομπέρ» είχε υπόλοιπο συμβολαίου 103 εκατομμυρίων δολαρίων με τα «Ελάφια». Πίσω από αυτή την απόφαση υπήρχε ένα κρυφό κίνητρο, η προσπάθεια δηλαδή να φέρουν στην ομάδα τον Μάιλς Τέρνερ, προκειμένου να πλαισιώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, η συγκεκριμένη κίνηση δεν καρποφόρησε ιδιαιτέρως για τους Μπακς.

Το βαρύ τίμημα για τους Μπακς

Παρά την απόφαση να τερματιστεί η συνεργασία με τον Λίλαρντ, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν απαλλάχθηκαν από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η ομάδα είναι αναγκασμένη να καταβάλει στον παίκτη όλα τα χρήματα που προβλέπονταν από την αρχική συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτό σημαίνει ότι οι Μπακς θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια του συμβολαίου του. Το τίμημα αυτής της απόφασης είναι βαρύ και θα επιβαρύνει οικονομικά την ομάδα για την επόμενη τετραετία.

Ο Λίλαρντ στους Μπλέιζερς και η αποκατάσταση

Εν τω μεταξύ, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έχει ήδη επιστρέψει στην αγαπημένη του πόλη, το Πόρτλαντ, όπου αγωνίζεται πλέον για τους Μπλέιζερς. Ο παίκτης βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης μετά από ρήξη αχιλλείου που υπέστη, προετοιμαζόμενος να ξαναπατήσει παρκέ.

Παρόλο που η αγωνιστική του παρουσία είναι πλέον συνδεδεμένη με τους Μπλέιζερς, η οικονομική του σχέση με τους Μπακς παραμένει ενεργή. Το Μιλγουόκι συνεχίζει να αποτελεί μέρος της οικονομικής του πραγματικότητας, παρά την απομάκρυνσή του από την ομάδα και την αλλαγή φανέλας.

Η θέση του Λίλαρντ στη μισθοδοσία των Μπακς

Το υπόλοιπο του συμβολαίου του Λίλαρντ, ύψους 103 εκατομμυρίων δολαρίων, θα καταβάλλεται σε σταθερές πληρωμές την επόμενη τετραετία. Κάθε χρόνο, ο παίκτης θα λαμβάνει το ποσό των 22.500.000 δολαρίων από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ να είναι ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ρόστερ των Μπακς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό συμβαίνει δίχως καν να αγωνίζεται για την ομάδα του Μιλγουόκι, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες των Μπακς

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς είναι ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος θα λάβει ετησίως 33.000.000 δολάρια. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Μάιλς Τέρνερ, με ετήσιες απολαβές 26.600.000 δολαρίων.

Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση της λίστας, συναντάμε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με το ποσό των 22.500.000 δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι ο Λίλαρντ θα εισπράξει περισσότερα χρήματα από άλλους παίκτες της ομάδας του Μιλγουόκι, όπως οι Κάιλ Κούζμα και Καρίς Λεβέρτ, χωρίς να βρίσκεται καν κοντά στο Ουισκόνσιν. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι δεν υπολογίστηκε σωστά από τους ιθύνοντες του franchise και θα τους κοστίσει ακριβά για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Με πληροφορίες από: Athletiko