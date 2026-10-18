Άρης: Απόδραση με γκολ του Γκαρέ στη Λεωφόρο, επικράτησε της Κηφισιάς με 2-1

Ο Άρης κατάφερε να αποδράσει με νίκη από τη Λεωφόρο, επικρατώντας της Κηφισιάς με σκορ 2-1 σε έναν αγώνα με έντονο ρυθμό. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Μπενχαμίν Γκαρέ στο 89ο λεπτό, χαρίζοντας στους «κίτρινους» τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη. Η Κηφισιά, αν και ισοφάρισε και είχε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα του Άρη

Οι δύο ομάδες, προερχόμενες από καλές εμφανίσεις και νίκες στην προηγούμενη αγωνιστική, διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα αρχικά τους σχήματα. Η Κηφισιά ξεκίνησε πιο δυναμικά το παιχνίδι, απειλώντας με σουτ των Γιάγκνε και Αντόνισε. Ωστόσο, ο Άρης βρήκε σταδιακά τις αμυντικές του προσαρμογές και απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα, επενδύοντας στην πίεση.

Οι «κίτρινοι» δημιούργησαν αξιόλογες στιγμές, με τον Μπρούμα να χάνει μια σπουδαία ευκαιρία στο 16ο λεπτό, στέλνοντας την μπάλα ψηλά από το ύψος της μικρής περιοχής, μετά από ενέργεια του Πετρίς. Στο 25ο λεπτό, ο Τίνο Καντεβέρε απείλησε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Παράλληλα, ο Άρης περιόρισε την επιρροή σημαντικών παικτών της Κηφισιάς, όπως ο Πόμπο και ο Αντόνισε, οι οποίοι δεν φάνηκαν ιδιαίτερα.

Το διπλό πέναλτι και η ισοφάριση της Κηφισιάς

Η φάση που οδήγησε στο πρώτο γκολ του Άρη εκτυλίχθηκε στο 26ο λεπτό, όταν ο Μπενχαμίν Γκαρέ σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζολιμπουά, ο οποίος είχε προεκτείνει το σώμα του. Καταλογίστηκε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Μπρούμα στο 29ο λεπτό, αλλά ο Ραμίρες απέκρουσε.

Ωστόσο, η φάση εξετάστηκε από το VAR, με τον Αντωνίου να αποφασίζει την επανάληψη της εκτέλεσης, καθώς ο Αντόνισε βρισκόταν εντός περιοχής κατά τη στιγμή της εκτέλεσης και μάλιστα απομάκρυνε την μπάλα. Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Μπρούμα εκτέλεσε πιο εύστοχα, κάνοντας το 0-1 για τον Άρη στο 32ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Σαγάλ, ο οποίος εκτέλεσε αριστοτεχνικά, δίνοντας νέα τροπή στον αγώνα.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, επέλεξε σύστημα 4-4-2. Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Καντεβέρε και Κουαμέ, ενώ στα άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Μπρούμα και Γκαρέ. Το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής αποτελούσαν οι Ράσιτς και Χόνγκλα. Η αμυντική τετράδα παρέμεινε ίδια, με τους Πετρίς και Ρίτσαρντς στα άκρα και τους Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, μπροστά από τον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.

Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο προχώρησε σε μία μόνο αλλαγή, επιλέγοντας τον Αντονίσε αντί του Μπένι. Το σύστημα της ομάδας ήταν 4-2-3-1, με τον Θεοδωρίδη στην κορυφή της επίθεσης και τον Πόμπο να αγωνίζεται πίσω του. Ο Σαγκάλ διατηρήθηκε στη δεξιά πλευρά, ενώ το δίδυμο των αμυντικών χαφ ήταν οι Γιαγκνέ και Ρουγκουνάκη. Στα αμυντικά άκρα αγωνίστηκαν οι Μάνσο και Αμπάντα, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούσαν οι Φαν Έιμα και Ζολίμπουα.

Η «λύτρωση» του Άρη στο φινάλε

Μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς, ο αγώνας απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τους γηπεδούχους να έχουν μάλιστα την ευκαιρία να πάρουν το τρίποντο. Ωστόσο, ο Άρης ήταν αυτός που είχε την τελευταία λέξη. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ, με μια υπέροχη ενέργεια, κατάφερε να βρει δίχτυα στο 89ο λεπτό.

Το γκολ του Γκαρέ διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας στον Άρη μια σημαντική νίκη στη Λεωφόρο. Αυτή η εξέλιξη του αγώνα, με το νικητήριο τέρμα να σημειώνεται λίγο πριν το φινάλε, έδωσε στη νίκη των «κίτρινων» τον χαρακτήρα της «μεγάλης απόδρασης» από την έδρα της Κηφισιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta