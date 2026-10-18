Ελεύθερη χωρίς κατηγορίες η οδηγός που σκότωσε δύο ανθρώπους σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Κάνσας

Μια 34χρονη γυναίκα από το Κάνσας, η οποία βρισκόταν στο τιμόνι ενός φορτηγακίου που εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, στο αθλητικό συγκρότημα Stryker Sports Complex, στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα αγόρι μόλις 6 ετών, ενώ δέκα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Το τραγικό συμβάν στο αθλητικό συγκρότημα

Το βράδυ του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, ένα φορτηγάκι εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο αθλητικό συγκρότημα Stryker Sports Complex, στη Γουίτσιτα του Κάνσας. Στο γήπεδο εκείνη την ώρα έπαιζαν παιδιά. Η οδηγός του οχήματος, μια 34χρονη γυναίκα από το Κάνσας, έπεσε με το όχημά της πάνω στο πλήθος που βρισκόταν στο σημείο.

Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον 6χρονο Άντριαν Κόουλ και τον 35χρονο Νίκολας Σάφερ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι δύο νεκροί δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Η πορεία του οχήματος και οι επιβαίνοντες

Οι ερευνητές της αστυνομίας έχουν δώσει ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία του οχήματος. Το φορτηγάκι, ένα Chevrolet pickup, ήταν σταθμευμένο σε μια θέση κοντά στα γήπεδα ποδοσφαίρου του αθλητικού συγκροτήματος. Στη συνέχεια, το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς ένα από τα γήπεδα, όπου βρισκόταν πλήθος κόσμου.

Μέσα στο φορτηγάκι, εκτός από την 34χρονη οδηγό, επέβαιναν και δύο ανήλικα παιδιά. Η αστυνομία διευκρίνισε επίσης ότι ένα από τα παιδιά της οδηγού συμμετείχε σε κάποια δραστηριότητα στο αθλητικό συγκρότημα Stryker Sports Complex, ωστόσο βρισκόταν σε διαφορετικό γήπεδο από εκείνο όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

Η οδηγός αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κατηγορίες

Η 34χρονη οδηγός, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, από την αστυνομική διεύθυνση της Γουίτσιτα. Η απελευθέρωση της οδηγού έγινε εν αναμονή των αποτελεσμάτων κρίσιμων εξετάσεων και ελέγχων.

Συγκεκριμένα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε η γυναίκα, καθώς και τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου που θα διενεργηθεί στο όχημα. Η αστυνομία έχει επισημάνει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η διαδικασία αυτή είναι μέρος της συνολικής διερεύνησης του συμβάντος.

Η συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα για τα αίτια

Οι ερευνητές της αστυνομίας στη Γουίτσιτα συνεχίζουν εντατικά τις εργασίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση. Μέχρι στιγμής, όπως έχει ανακοινωθεί, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος της οδηγού. Η αστυνομία έχει τονίσει ότι οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν ακόμη πώς ακριβώς το φορτηγάκι βρέθηκε μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, ούτε με ποια ταχύτητα κινούνταν τη στιγμή του περιστατικού. Για τον λόγο αυτό, δεν έχουν χαρακτηρίσει το συμβάν ως ατύχημα ή επίθεση, καθώς αναμένουν τα πλήρη στοιχεία από την ολοκλήρωση της έρευνας για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko