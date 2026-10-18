Νίστρουπ: «Τον κατέστρεψαν» τον Λιβάι Γκαρσία στην εθνική ομάδα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διαχείρισης του Λιβάι Γκαρσία από την εθνική ομάδα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR, ο Δανός τεχνικός τόνισε ότι η συμμετοχή του 29χρονου επιθετικού σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του. Ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε πως η αντικατάσταση του Γκαρσία στο ημίχρονο του αγώνα δεν οφειλόταν στην απόδοσή του, αλλά στην ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των αγωνιστικών του λεπτών έπειτα από πρόσφατο τραυματισμό.

Η δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του Λιβάι Γκαρσία

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου τον λόγο που αντικατέστησε τον Λιβάι Γκαρσία στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR. Ο Δανός τεχνικός εξαπέλυσε παράλληλα πυρά κατά της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση του ποδοσφαιριστή. Ο Νίστρουπ υποστήριξε πως η συμμετοχή του Γκαρσία σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις επιβάρυνε σημαντικά τον οργανισμό του.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε ανοιχτά ότι «κατέστρεψαν» τον Λιβάι. Τόνισε πως, αν και όλοι οι προπονητές των εθνικών ομάδων θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να φροντίζουν και τους παίκτες τους. Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ ανέφερε ότι δεν μπορείς να βάζεις έναν παίκτη και απλώς να τον αφήνεις να παίζει μετά από τόσο μεγάλο ταξίδι κάθε τρεις μέρες.

Η σημασία του παίκτη και η προσεκτική διαχείριση

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του Λιβάι Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντάς τον μακράν έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Εξήγησε ότι η διαχείριση του Γκαρσία γίνεται όλη τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος παίκτης από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν γινόταν να παίξει περισσότερο από ένα ημίχρονο στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ ανέφερε ότι ο Λιβάι Γκαρσία έπαιξε 30 λεπτά με τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε λίγο παρακάτω ενάντια στη Μπόρατς και 45 λεπτά στον πρόσφατο αγώνα. Αυτή η διάρκεια συμμετοχής συμφωνήθηκε εξ αρχής με τον προπονητή φυσικής κατάστασης. Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε την προσδοκία του ότι στο επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, αν ο Γκαρσία κληθεί και πάει, η χώρα του θα συμπεριφερθεί στο σώμα του με τον ίδιο προσεκτικό τρόπο.

Ο ρόλος και η ποιότητα του Λιβάι Γκαρσία

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε και στις θέσεις στις οποίες χρησιμοποιεί τον Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Τον έχει χρησιμοποιήσει τόσο ως φορ όσο και ως δεξιό εξτρέμ, επισημαίνοντας ότι οι συζητήσεις για τις θέσεις που θα έπαιζε είχαν γίνει και ήταν εντελώς ξεκάθαρες πριν ο παίκτης έρθει στην ομάδα. Ο Δανός προπονητής χαρακτήρισε τον Γκαρσία κορυφαίο επιθετικό και κορυφαίο εξτρέμ.

Ο Νίστρουπ τόνισε ότι ο Λιβάι Γκαρσία είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα και για τον ίδιο, λόγω της εμπειρίας και της ποιότητάς του, θεωρώντας τον τοπ παίκτη. Η παρουσία του κρίνεται καθοριστική για την αγωνιστική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Τραυματισμοί άλλων παικτών και αμυντική λειτουργία της ομάδας

Πέρα από τον Λιβάι Γκαρσία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς. Δήλωσε ότι για αμφότερους θα μπορεί να πει περισσότερα μόλις βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αυτές οι αναφορές έγιναν επίσης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Σχετικά με την παθητικότητα που βγάζει η ομάδα όταν αμύνεται στο δικό της μισό, ο Νίστρουπ εξήγησε πως αυτό είχε διορθωθεί από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Η ομάδα έπαιξε πολύ δυνατά στο χαμηλό αμυντικό μπλοκ και με τον Ολυμπιακό. Παρόλο που υπήρχαν άλλες φάσεις που δεν ήταν καλοί στο ντέρμπι, στο αμυντικό κουτί και στα τελευταία 20-30 μέτρα από την εστία τους, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά δυνατός.

Σχόλια για τον αγώνα με τον Αστέρα και το ροτέισον

Ο Δανός τεχνικός σχολίασε επίσης τη διαφορά στην ευστοχία στα σουτ, αναφέροντας ότι το γήπεδο ήταν πολύ μαλακό και σε κάποιους παίκτες φαινόταν βαρύ όταν δεν είχαν τη μπάλα. Επεσήμανε την ποιότητα των τριών παικτών του Αστέρα μπροστά, ειδικά του Μπαρτόλο, τονίζοντας ότι αν τους δοθεί χρόνος και χώρος, μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα.

Γενικά, ο Νίστρουπ θέλησε να επικεντρωθεί στα θετικά του αγώνα, δηλώνοντας ότι η ομάδα ήταν πολύ καλή με τη μπάλα στα πόδια για δεύτερο σερί ματς. Δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και έκαναν ωραίους συνδυασμούς. Όσον αφορά το ροτέισον, ο προπονητής ανέφερε ότι δεν είναι θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης στους παίκτες του, αλλά δεν ήταν σίγουρος για να κάνει ένα ή δύο επιπλέον αλλαγές. Δήλωσε πως όσο περισσότερο γνωρίζει την ομάδα, τόσο περισσότερο θα «τζογάρει» στο να κάνει λίγο παραπάνω ροτέισον, ενώ τώρα νιώθει πιο άνετα να παίζει με μία σταθερή ομάδα και να κάνει 2-3-4 αλλαγές από ματς σε ματς, χωρίς να μιλήσει για κάποιον ατομικά.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta