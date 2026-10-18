Ο Αργύρης Ψάρρας, τεχνικός του Φλοίσβου, μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του με 3-0 σετ από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Novibet Σούπερ Καπ. Ο προπονητής της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Φλοίσβος στην υποδοχή και την επιθετική του λειτουργία. Παράλληλα, αναγνώρισε την ανωτερότητα των αντιπάλων και συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τροπαίου, τονίζοντας πως ο αγώνας αποτέλεσε ένα χρήσιμο τεστ ενόψει της συνέχειας.

Η ανάλυση του αγώνα και τα προβλήματα

Ο Αργύρης Ψάρρας προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση των αδυναμιών που παρουσίασε ο Φλοίσβος κατά τη διάρκεια του τελικού του Σούπερ Καπ. Όπως δήλωσε, η υποδοχή και η επιθετική λειτουργία της ομάδας του δεν βρέθηκαν στο επίπεδο που θα ήθελε ο ίδιος και το τεχνικό επιτελείο. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε πολύ τον Φλοίσβο με το σερβίς του, ασκώντας συνεχή πίεση από τη γραμμή του σερβίς, γεγονός που οδήγησε σε αδυναμία ανταπόκρισης στην υποδοχή.

Αυτή η αδυναμία στην υποδοχή είχε ως άμεση συνέπεια να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα και στην επίθεση της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου. Ο Ψάρρας υπογράμμισε πως με ένα ποσοστό επίθεσης που έφτασε μόλις το 28%, είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό απέναντι σε έναν τόσο ποιοτικό και οργανωμένο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού και τα θετικά στοιχεία του Φλοίσβου

Ο προπονητής του Φλοίσβου αναγνώρισε πλήρως την υπεροχή του Παναθηναϊκού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα των «πράσινων» από τη γραμμή του σερβίς. Εξήγησε ότι η διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα δημιουργήθηκε κυρίως από την έντονη πίεση που δέχθηκε η ομάδα του και την αδυναμία της να κερδίσει εύκολους πόντους, τόσο από το δικό της σερβίς όσο και από την ανάπτυξη του παιχνιδιού της.

Παρά τις δυσκολίες και την τελική ήττα, ο Αργύρης Ψάρρας ξεχώρισε κάποια συγκεκριμένα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα του. Συγκεκριμένα, στάθηκε στην καλή λειτουργία του μπλοκ, ένα σημείο όπου ο Φλοίσβος έδειξε ανταγωνιστικότητα και ικανότητα να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του αντιπάλου, κρατώντας αυτό το στοιχείο ως ενθαρρυντικό για τη συνέχεια.

Ένα χρήσιμο τεστ ενόψει της συνέχειας

Ο τεχνικός του Φλοίσβου χαρακτήρισε τον αγώνα του Novibet Σούπερ Καπ ως ένα δύσκολο παιχνίδι, ακριβώς όπως το περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Παρά την τελική ήττα με 3-0 σετ, τόνισε ότι η αναμέτρηση αποτέλεσε ένα χρήσιμο και σημαντικό τεστ για την ομάδα του. Ο βασικός στόχος ήταν να διαπιστωθούν οι τομείς στους οποίους χρειάζεται άμεση βελτίωση και περαιτέρω δουλειά ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Φλοίσβος στρέφει πλέον την προσοχή του στον βασικό του στόχο για τη φετινή σεζόν, ο οποίος είναι η Volley League. Ο Αργύρης Ψάρρας ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα συνεχίσει εντατικά τη δουλειά της, αξιοποιώντας στο έπακρο τα συμπεράσματα που αποκόμισε από τον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, προκειμένου να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο πρωτάθλημα.

Συγχαρητήρια στον νικητή

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αργύρης Ψάρρας εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τροπαίου του Novibet Σούπερ Καπ. Η αναγνώριση της επιτυχίας του αντιπάλου αποτελεί μέρος του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας που διέπει τις δηλώσεις του προπονητή του Φλοίσβου.

Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στον τελικό, παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μετά το πέρας του Σούπερ Καπ, η προετοιμασία για τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος της Volley League βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, με την ομάδα να επικεντρώνεται στην περαιτέρω βελτίωση και την επίτευξη των στόχων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta