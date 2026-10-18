Η Μίλαν επικράτησε της Αταλάντα με 3-2 και ανέβηκε στην τετράδα

Η Μίλαν επικράτησε της Αταλάντα με σκορ 3-2, σε έναν αγώνα που αρχικά έδειχνε να εξελίσσεται εύκολα για τους γηπεδούχους. Παρά το γεγονός ότι οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν με 3-0, επέτρεψαν στην αντίπαλη ομάδα να μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ, προκαλώντας αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ωστόσο, η Μίλαν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και να επιστρέψει στις νίκες, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της Serie A.

Έναρξη με ακυρωθέν γκολ και πέναλτι

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Στο 13ο λεπτό, η Μίλαν είδε ένα γκολ του Πούλισικ να ακυρώνεται, καθώς κρίθηκε ότι ο παίκτης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Αυτό το γεγονός δεν πτόησε τους «ροσονέρι», οι οποίοι συνέχισαν την πίεση.

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 23ο λεπτό, η Μίλαν κέρδισε πέναλτι. Ο Γκονζάλο Ράμος ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ανοίγοντας το σκορ και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 1-0. Η επιτυχία αυτή έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι έδειξαν διάθεση να διευρύνουν το σκορ.

Διεύρυνση του προβαδίσματος πριν την ανάπαυλα

Οι «ροσονέρι» δεν έμειναν ικανοποιημένοι με το εύθραυστο προβάδισμα του ενός τέρματος και συνέχισαν να πιέζουν για ένα δεύτερο γκολ. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα, στο 43ο λεπτό, ο Ραμπιό πάτησε επικίνδυνα στην περιοχή της Αταλάντα. Με μια ψύχραιμη εκτέλεση στην κλειστή γωνία, ο Γάλλος παίκτης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0 υπέρ της Μίλαν. Αυτό το τέρμα έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου.

Το τρίτο γκολ και η χαλάρωση των «ροσονέρι»

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τη Μίλαν να διατηρεί την επιθετική της διάθεση. Στο 57ο λεπτό, ο Γκονζάλο Ράμος είχε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά από την άσπρη βούλα, όμως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να ευστοχήσει στο πέναλτι. Ωστόσο, η φάση δεν τελείωσε εκεί.

Από το κόρνερ που ακολούθησε την χαμένη εκτέλεση του πέναλτι, η Μίλαν βρήκε τον τρόπο να πετύχει το τρίτο της γκολ. Ο Ραμπιό πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Τζιλά, με δεύτερη κεφαλιά, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Με το σκορ σε αυτά τα επίπεδα, οι «ροσονέρι» φάνηκε να χαλαρώνουν, κάτι που επέτρεψε στην Αταλάντα να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η αντίδραση της Αταλάντα και το αγχωτικό φινάλε

Η χαλάρωση της Μίλαν μετά το 3-0 έδωσε την ευκαιρία στην Αταλάντα να αντιδράσει και να μειώσει το σκορ. Στο 66ο λεπτό, ο Γκαετάνο τσίμπησε τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, εκτέλεσε τον Μενιάν σε τετ-α-τετ, μειώνοντας σε 3-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Η πίεση της Αταλάντα συνεχίστηκε και στο 81ο λεπτό, ο Κρστόβιτς επανέφερε πλήρως το άγχος στο «Σαν Σίρο». Με ένα πλασέ από το ύψος του πέναλτι, ο Κρστόβιτς σκόραρε για το 3-2, φέρνοντας την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής από την ισοφάριση. Το φινάλε του αγώνα ήταν ιδιαίτερα αγχωτικό για τους γηπεδούχους.

Η τελική επικράτηση και η άνοδος στην κατάταξη

Παρά την πλήρη ψυχρολουσία που απειλούσε να υποστεί η Μίλαν μετά τη μείωση του σκορ, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα. Μετά από ένα θρίλερ που κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Μίλαν επικράτησε με το τελικό 3-2.

Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για τους «ροσονέρι», καθώς τους επέτρεψε να επιστρέψουν στις επιτυχίες και να ανέβουν στην πρώτη τετράδα της Serie A. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει τη θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta