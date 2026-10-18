Ο Μιχάλης Γρηγορίου για τη νίκη του Άρη: «Δεν παρατήσαμε το ματς, έχουμε ευκαιρία να ανέβουμε»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, δήλωσε ικανοποιημένος από τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του στη φετινή σεζόν, μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Άρης επικράτησε με 2-1 στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Έλληνα τεχνικό να τονίζει την επιμονή των παικτών του και τις ψύχραιμες αποφάσεις τους.

Η νίκη στη Λεωφόρο και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την ικανοποίησή του στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με την Κηφισιά. Η ομάδα του Άρη κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου, γεγονός που αποτελεί τη δεύτερη εκτός έδρας επιτυχία της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο προπονητής του Άρη στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα των παικτών του να λαμβάνουν ψύχραιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίες, όπως ανέφερε, συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη της νίκης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της νίκης για την ευκαιρία που δίνεται στην ομάδα να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα.

Οι δηλώσεις για την απόδοση της ομάδας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, τονίζοντας ότι ο Άρης αντιμετώπιζε μια καλή ομάδα. Είπε ότι γνώριζαν τις δυσκολίες του αγώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά παρουσιάστηκε καλύτερη, ενώ ο Άρης έδωσε δικαίωμα στον αντίπαλο.

Ο προπονητής εξήγησε ότι η ομάδα του έδινε την μπάλα στον αντίπαλο με τρανζίσιον, προερχόμενα από καλές προϋποθέσεις στην επίθεση, και από μία τέτοια φάση δέχτηκαν την ισοφάριση. Επίσης, σημείωσε ότι έφταναν εύκολα στα όρια της αντίπαλης περιοχής, αλλά δεν είχαν τις καλύτερες επιλογές και τις ψύχραιμες αποφάσεις.

Επιμονή και αντίδραση μετά την ισοφάριση

Παρά τις δυσκολίες και την ισοφάριση, ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του. Όπως τόνισε, ακόμη και όταν δέχτηκαν το γκολ της ισοφάρισης, δεν τους πήρε από κάτω. Η ομάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και δεν παρατήρησε το ματς, κάτι που τον άφησε ικανοποιημένο.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε την επιμονή της ομάδας μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς στόχος ήταν η κατάκτηση των τριών βαθμών. Αυτή η επιμονή και η ψυχραιμία, παρά τις κακές επιλογές σε ορισμένες φάσεις, ήταν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Η σημασία των βαθμών και ο στόχος της ανόδου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στη σημασία της συλλογής βαθμών σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Επεσήμανε ότι η επίτευξη των στόχων μιας ομάδας δεν έρχεται αποκλειστικά μέσα από τα ντέρμπι, αλλά και από την κατάκτηση βαθμών σε αναμετρήσεις όπως αυτή με την Κηφισιά, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές.

Ο προπονητής του Άρη τόνισε ότι η ομάδα έχει πλέον την ευκαιρία να αναρριχηθεί στον βαθμολογικό πίνακα. Ο στόχος είναι να φτάσει ο Άρης στη θέση που επιθυμεί τόσο η διοίκηση όσο και ο κόσμος της ομάδας, κάτι που καθίσταται εφικτό μέσω της συστηματικής συλλογής βαθμών.

Η συνέχεια μετά τη διακοπή

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια της ομάδας να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η επιδίωξη είναι ο Άρης να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και να είναι η ομάδα που μπορεί να είναι, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα.

Η νίκη αυτή θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της ομάδας, καθώς προσφέρει ώθηση και αυτοπεποίθηση ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Athletiko