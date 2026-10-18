Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν για τη νίκη του Παναθηναϊκού και τους τραυματισμούς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-1 του Αστέρα AKTOR σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΟΑΚΑ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού», Ανάς Σαλάχ-Εντίν, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη αυτής της νίκης. Παράλληλα, ο Μαροκινός παίκτης αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς δύο συμπαικτών του, των Αζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η επικράτηση στο ΟΑΚΑ και η ομαδική προσπάθεια

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε μια σημαντική νίκη με το εντυπωσιακό σκορ 5-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, μιλώντας μετά την ευρεία αυτή επικράτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στην ομαδική προσπάθεια που κατέβαλε το σύνολο των ποδοσφαιριστών.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της συλλογικής δουλειάς και της συνεισφοράς όλων των παικτών στην επιτυχία της ομάδας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος προήλθε από την κοινή δράση και τη συνεργασία κάθε μέλους του «τριφυλλιού», αναδεικνύοντας τη δύναμη του συνόλου έναντι των επιμέρους μονάδων.

Ο ρόλος του κάθε ποδοσφαιριστή στην ομάδα

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής τόνισε πως κάθε μέλος του Παναθηναϊκού μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο εντός του αγωνιστικού χώρου. Επεσήμανε ότι η ομάδα δεν εξαρτάται από έναν συγκεκριμένο παίκτη για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά βασίζεται στην ικανότητα και τη συνεισφορά όλων.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, αν και συγκαταλέγεται στους πιο νέους παίκτες του «τριφυλλιού», δήλωσε ότι αισθάνεται και ο ίδιος ηγέτης, όπως και όλοι οι συμπαίκτες του. «Είμαι από τους πιο νέους παίκτες στην ομάδα. Αισθάνομαι και εγώ leader, όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να προχωράμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συλλογική νοοτροπία.

Οι τραυματισμοί των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς δύο συμπαικτών του, του Αζεντίν Ουναΐ και του Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τον Ουναΐ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εξέλιξη της κατάστασής του.

«Μίλησα με τον Ουναΐ, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Όταν προκύπτει τραυματισμός, δεν είναι καλό. Και για τον Γιάγκουσιτς το ίδιο. Τους εύχομαι να επανέλθουν γρήγορα», δήλωσε ο Σαλάχ-Εντίν. Ευχήθηκε και στους δύο ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση, τονίζοντας ότι οι τραυματισμοί αποτελούν πάντα μια δυσάρεστη εξέλιξη για κάθε αθλητή και την ομάδα.

Το σκοράρισμα και η συλλογική πορεία

Ο Σαλάχ-Εντίν αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του σκοραρίσματος από όλους τους παίκτες της ομάδας. Εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να αρχίσει και ο ίδιος να βρίσκει δίχτυα, τονίζοντας ότι η επίτευξη τερμάτων δεν είναι αποκλειστική ευθύνη ενός μόνο ποδοσφαιριστή, αλλά αποτέλεσμα της προσπάθειας του συνόλου.

«Όλοι σκοράρουμε. Και εγώ πρέπει να ξεκινήσω να σκοράρω. Δεν βασιζόμαστε μόνο σε έναν παίκτη. Όλη η ομάδα προχωράει», είπε ο Μαροκινός μέσος. Με αυτή τη δήλωση, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν επιβεβαίωσε εκ νέου την πεποίθηση της ομάδας στη συλλογική δύναμη και την αλληλεγγύη, ως βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko