Κουρμπέλης: «Βαρύ το σκορ, ανάμεικτα συναισθήματα για την επιστροφή μου»

Ο Αστέρας AKTOR γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 5-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να τοποθετείται μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Έλληνας μέσος αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, όσο και στην προσωπική του εμπειρία από την επιστροφή του στο γήπεδο απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Η βαριά ήττα στο ΟΑΚΑ

Στη μεικτή ζώνη, μετά τη λήξη του αγώνα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης παραδέχθηκε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον Αστέρα AKTOR. Η ομάδα του ηττήθηκε με 5-1 από τον Παναθηναϊκό, ένα σκορ που, όπως δήλωσε, αντικατοπτρίζει μια δύσκολη βραδιά για τους Αρκάδες.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι θα ήταν δύσκολο, δεδομένης της ποιότητας του αντιπάλου. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε ένα σκηνικό με ανάμεικτα συναισθήματα για τον ίδιο, λόγω και της προσωπικής του ιστορίας με τους «πράσινους».

Η αγωνιστική εικόνα του Αστέρα AKTOR

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα του Αστέρα AKTOR, τονίζοντας ότι η ομάδα του έδωσε υπερβολική ελευθερία στους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αυτή η ελευθερία, σύμφωνα με τον μέσο, επέτρεψε στους αντιπάλους να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να φτάσουν σε ένα τόσο υψηλό σκορ.

«Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικούς παίκτες. Τους δώσαμε παραπάνω ελευθερία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουρμπέλης, προσθέτοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να κοιτάξει τη συνέχεια και να αναλύσει τα λάθη που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Η ιδιαίτερη επιστροφή στην πρώην ομάδα

Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ είχε μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας μέσος αγωνίστηκε επί σειρά ετών με τη φανέλα των «πρασίνων», γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση αυτή φορτισμένη συναισθηματικά.

«Επιστροφή με ανάμεικτα συναισθήματα. Πέρασα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό», δήλωσε ο Κουρμπέλης, εκφράζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε κατά την επανεμφάνισή του στο γήπεδο όπου έζησε σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Ευχαριστίες και ευχές

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έλαβε τιμητική βράβευση από την «πράσινη» ΠΑΕ, μια κίνηση που ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά. Αυτή η αναγνώριση από τον πρώην σύλλογό του υπογραμμίζει τη μακρά και επιτυχημένη θητεία του στην ομάδα.

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό που μας τίμησε. Ήταν πολλά τα χρόνια. Εύχομαι στον Παναθηναϊκό ό,τι καλύτερο», δήλωσε ο Κουρμπέλης, τονίζοντας ότι διατηρεί ιδιαίτερα συναισθήματα για τον σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια.

Η πορεία του Αστέρα AKTOR

Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του Αστέρα AKTOR, ο Δημήτρης Κουρμπέλης σημείωσε ότι η ομάδα είναι «καινούργια» και βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να βρει τα πατήματά της. Παρά τη βαριά ήττα, ο μέσος αναφέρθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, όπου η ομάδα είχε δείξει σημάδια ανάκαμψης.

«Εμείς είμαστε μία καινούργια ομάδα. Ψάχναμε τα πατήματά μας. Στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε πως γυρίσαμε την κατάσταση. Είχαμε ένα καλό σερί», είπε ο Κουρμπέλης, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που είχε σημειώσει ο Αστέρας AKTOR πριν από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko