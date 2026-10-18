Ιστορικό χατ τρικ Κουρμινόφσκι: Το δεύτερο της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία

Η Καλαμάτα διανύει μια εβδομάδα γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις και ρεκόρ, με τη «μαύρη θύελλα» να σημειώνει σημαντικές επιτυχίες. Μετά την πρώτη ιστορική νίκη της στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ομάδα πανηγύρισε ένα ακόμη «τρίποντο» στη Stoiximan Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής στην τελευταία αναμέτρηση ήταν ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Το επίτευγμα του Κουρμινόφσκι

Ο Πολωνός επιθετικός Νταβίντ Κουρμινόφσκι αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο για τη μεσσηνιακή ομάδα, οδηγώντας την Καλαμάτα σε μια απίθανη επικράτηση με σκορ 4-3 επί του ΟΦΗ. Η αναμέτρηση διεξήχθη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, όπου η «μαύρη θύελλα» κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό της «τρίποντο».

Με τα τρία του τέρματα, ο Κουρμινόφσκι έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Καλαμάτας που σημειώνει χατ τρικ στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η εντυπωσιακή του επίδοση συνέβαλε καθοριστικά στην αναρρίχηση της ομάδας στη βαθμολογία, προσθέτοντας μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Η εντυπωσιακή εβδομάδα της Καλαμάτας

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μια σειρά επιτυχιών για την Καλαμάτα, η οποία επιβεβαιώνει την ανοδική της πορεία. Πριν από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, η «μαύρη θύελλα» είχε ήδη καταφέρει ένα σημαντικό επίτευγμα, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Αυτή η νίκη ήταν ιστορικής σημασίας, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Καλαμάτα επικρατεί των Θεσσαλονικέων στην έδρα τους. Το «διπλό» στην Τούμπα, σε συνδυασμό με την επικράτηση επί του ΟΦΗ, σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εβδομάδα για την ομάδα, γεμάτη ρεκόρ και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο πρώτος που πέτυχε χατ τρικ

Πριν από τον Νταβίντ Κουρμινόφσκι, ένας άλλος ποδοσφαιριστής είχε καταφέρει να σημειώσει χατ τρικ φορώντας τη φανέλα της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία. Πρόκειται για τον Σκωτσέζο Λι Μπούλεν, ο οποίος είχε πετύχει αυτό το σπάνιο επίτευγμα πριν από περίπου 28,5 χρόνια.

Η επίδοση του Μπούλεν είχε καταγραφεί σε μια εποχή που η Καλαμάτα αγωνιζόταν στην Α' Εθνική, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Το όνομά του παρέμενε για σχεδόν τρεις δεκαετίες το μοναδικό στη λίστα των παικτών της Καλαμάτας με χατ τρικ στην κορυφαία κατηγορία.

Η ιστορική αναμέτρηση του 1998

Η ιστορική στιγμή για τον Λι Μπούλεν έλαβε χώρα στις 5 Απριλίου του 1998. Τότε, η Καλαμάτα είχε υποδεχτεί τον Ηρακλή στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Σκωτσέζος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης.

Ο Μπούλεν είχε βρει δίχτυα τρεις φορές, στο 26ο, το 60ό και το 88ο λεπτό του αγώνα, «υπογράφοντας» την επικράτηση της Καλαμάτας με τελικό σκορ 3-1. Με την εμφάνισή του αυτή, ο Λι Μπούλεν είχε καταστεί ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Μεσσήνιων που σημείωσε χατ τρικ στη μεγάλη κατηγορία.

Στον πάγκο της Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια εκείνης της αναμέτρησης, καθόταν ο προπονητής Εντουάρντο Αμορίμ, ο οποίος είχε δει τον παίκτη του να γράφει ιστορία. Το επίτευγμα του Μπούλεν παρέμεινε μοναδικό μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση του Νταβίντ Κουρμινόφσκι, που επανέφερε την ομάδα στο προσκήνιο των ρεκόρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko