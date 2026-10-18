Ο Δημήτρης Ιτούδης αφιέρωσε τη νίκη της Χάποελ σε οικογενειακή φίλη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, σημειώνοντας μια ακόμη νίκη. Η ομάδα, με επικεφαλής τον Έλληνα τεχνικό Δημήτρη Ιτούδη, έδειξε φόρα από την προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μετά το πέρας του αγώνα, ο Δημήτρης Ιτούδης προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν συγκίνηση, αφιερώνοντας τη νίκη σε μια οικογενειακή φίλη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ στο πρωτάθλημα Ισραήλ

Η ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η επιτυχία αυτή ήρθε σε συνέχεια της αναμέτρησης που είχε προηγηθεί κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείχνοντας τη δυναμική της ομάδας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων μετά το παιχνίδι, όχι μόνο για το αγωνιστικό αποτέλεσμα, αλλά και για ένα προσωπικό γεγονός που τον συγκλόνισε.

Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού

Στις δηλώσεις του μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση, ο Δημήτρης Ιτούδης αποκάλυψε ένα πολύ λυπηρό γεγονός που σημάδεψε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του και των οικείων του. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε ανοιχτά για την απώλεια μιας πολύ δικής του φίλης.

Ο προπονητής της Χάποελ αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας στη γυναίκα αυτή, η οποία, όπως ανέφερε, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά τους. Οι δηλώσεις του περιγράφηκαν ως συγκινητικές και συγκλονιστικές, αγγίζοντας τις καρδιές όλων.

Η απώλεια της οικογενειακής φίλης

Ο Δημήτρης Ιτούδης αποκάλυψε πως προ μερικών ημερών, έχασε μια οικογενειακή φίλη, η οποία ήταν η κολλητή φίλη της συζύγου του. Η γυναίκα αυτή έδινε μάχη με την επάρατη νόσο, τον καρκίνο, για περίπου έναν χρόνο.

Δυστυχώς, πριν από δέκα ημέρες, η φίλη τους έφυγε από τη ζωή, καθώς δεν είχε πλέον άλλες δυνάμεις να συνεχίσει τον αγώνα της. Ο Ιτούδης ανέφερε πως όλοι τους αντιμετωπίζουν ένα πολύ λυπηρό και δυσάρεστο γεγονός τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Η στήριξη και η σχέση τους

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε τη στενή σχέση που είχε με την εκλιπούσα, περιγράφοντάς την ως «σαν αδελφή μου». Όπως δήλωσε, «Όποιος με γνωρίζει ξέρει πόσο δεμένος είμαι με τους ανθρώπους μου, με τους φίλους μου από τον βορρά (την Ελλάδα), τους παιδικούς μου φίλους».

Η γυναίκα αυτή τον στήριζε πάντοτε και ήταν πάντα κοντά του, τόσο στις καλές στιγμές όσο και στους δύσκολους καιρούς. Είχε βρεθεί πολλές φορές για να τον δει και να τον στηρίξει, γεγονός που καθιστά την απώλειά της «αδιανόητο», «λυπηρό και σπαρακτικό» για τον ίδιο.

Μια απώλεια που συγκλονίζει

Ο Δημήτρης Ιτούδης υπογράμμισε το μέγεθος της απώλειας, αναφέροντας πως η εκλιπούσα ήταν η καλύτερη φίλη της γυναίκας του, αλλά και η καλύτερή του φίλη. Τη χαρακτήρισε ως μια τεράστια απώλεια για όλους τους, για αυτόν τον κόσμο.

Εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι μια τόσο νέα γυναίκα έπρεπε να φύγει από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία. Ο προπονητής ανέφερε επίσης ότι πριν από μία εβδομάδα βρέθηκαν στην κηδεία της και διαβεβαίωσε ότι «θα είναι πάντα μαζί μας σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας» και «θα είναι πάντα στην καρδιά μου».

Με πληροφορίες από: Athletiko