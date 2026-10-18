Νίστρουπ: «Γι' αυτό βγήκε αλλαγή ο Λιβάι, ίσως η καλή θέση του Ταμπόρδα είναι κοντά στο φορ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί του Αστέρα Aktor. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο Νίστρουπ αναφέρθηκε τόσο στην εικόνα του «τριφυλλιού» όσο και σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα, όπως οι τραυματισμοί και οι διαχειριστικές αποφάσεις των παικτών. Οι δηλώσεις του έδωσαν το στίγμα της κατάστασης στην ομάδα μετά το θετικό αποτέλεσμα.

Η εμφατική νίκη και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του στον αγώνα ενάντια στον Αστέρα Aktor. Η ομάδα του Παναθηναϊκού επικράτησε με το ευρύ σκορ 5-1, μια επίδοση που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις στον Δανό τεχνικό, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίστρουπ τόνισε ότι η ομάδα του ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα στην επίθεση και καλή λειτουργία σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Αυτή η νίκη, με το εντυπωσιακό σκορ, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία και την περαιτέρω πορεία του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα, καθώς προσφέρει αυτοπεποίθηση στους παίκτες.

Ανησυχία για τους τραυματισμούς και οι διαθέσιμες λύσεις

Παρά την ευρεία και εμφατική νίκη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέπρασε την ανησυχία του για τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν δύο σημαντικοί παίκτες της ομάδας, ο Ουναΐ και ο Γιάγκουσιτς. Οι απουσίες τους δημιουργούν ένα ζήτημα που απασχολεί το τεχνικό επιτελείο και απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Ωστόσο, ο προπονητής υπογράμμισε με σιγουριά ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει επαρκείς λύσεις στο ρόστερ του, ώστε να καλύψει τα κενά που προκύπτουν. Ο Νίστρουπ δήλωσε πως η ομάδα έχει την απαραίτητη ποιότητα και το βάθος στον πάγκο για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των επόμενων αγώνων, ακόμα και με τις συγκεκριμένες απώλειες, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους διαθέσιμους παίκτες.

Ο πιθανός ρόλος του Ταμπόρδα κοντά στον επιθετικό

Στο πλαίσιο της αναζήτησης και εύρεσης λύσεων για τις θέσεις που έχουν προκύψει ανάγκες λόγω των τραυματισμών, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε και στον Ταμπόρδα. Ο Δανός τεχνικός εκτίμησε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική και αποτελεσματική επιλογή για την ομάδα, προσφέροντας σημαντική βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ σημείωσε ότι η καλή και πιο αποδοτική θέση για τον Ταμπόρδα ίσως βρίσκεται κοντά στον φορ, δηλαδή σε μια πιο προωθημένη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή ρόλου ή μια διαφορετική αξιοποίηση του παίκτη στην ενδεκάδα, με στόχο να προσφέρει περισσότερα στην επίθεση και τη δημιουργία φάσεων.

Οι λόγοι της αλλαγής του Λιβάι Γκαρσία

Ένα από τα θέματα που σχολιάστηκαν εκτενώς μετά το παιχνίδι ήταν και η αλλαγή του Λιβάι Γκαρσία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρείχε σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με αυτή την απόφαση, τονίζοντας ότι δεν οφειλόταν σε κάποιο νέο ή οξύ πρόβλημα τραυματισμού του παίκτη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή, η αλλαγή του Λιβάι Γκαρσία έγινε αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης του ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης προέρχεται από έναν πρόσφατο μυϊκό τραυματισμό, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς και περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του. Ο Νίστρουπ συζήτησε το θέμα με τον προπονητή φυσικής κατάστασης της ομάδας και αποφασίστηκε από κοινού ότι ο Γκαρσία έπρεπε να προστατευτεί, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή επιδείνωση της κατάστασής του και να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάστασή του ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta