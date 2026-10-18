Η Κοκκορού κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο βαλκανικό πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου

Η Αθανασία Κοκκορού πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, το οποίο διεξήχθη στο Άπατιν της Σερβίας. Η Ελληνίδα δρομέας κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, σημειώνοντας παράλληλα μία από τις κορυφαίες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ από Ελληνίδα αθλήτρια στον ημιμαραθώνιο.

Η Νάνσυ Κοκκορού, όπως είναι επίσης γνωστή, όχι μόνο ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά βελτίωσε σημαντικά και το ατομικό της ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο σε μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Η «αργυρή» διάκριση στο Άπατιν της Σερβίας

Στο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ημιμαραθωνίου, που φιλοξενήθηκε στην πόλη Άπατιν της Σερβίας, η Αθανασία Κοκκορού κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Η επίδοσή της στον απαιτητικό αγώνα ήταν 1 ώρα, 14 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, χρόνος που της εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο και μία θέση στο βάθρο.

Η εμφάνιση της Ελληνίδας δρομέως χαρακτηρίστηκε εξαιρετική, καθώς ο χρόνος της συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί ποτέ από Ελληνίδα αθλήτρια σε αγώνα ημιμαραθωνίου. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει το επίπεδο της προετοιμασίας και της απόδοσής της.

Σημαντική βελτίωση του ατομικού ρεκόρ

Η Αθανασία Κοκκορού κατάφερε να βελτιώσει εντυπωσιακά το ατομικό της ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Το προηγούμενο καλύτερο χρόνο της ήταν 1 ώρα, 16 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, μία επίδοση που είχε σημειώσει σε προηγούμενη διοργάνωση.

Με την επίδοση των 1:14:39 που πέτυχε στο Άπατιν, η Κοκκορού κατέβασε τον χρόνο της κατά 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα. Η αθλήτρια, η οποία προπονείται υπό την καθοδήγηση του Αντώνη Στοΐκου, επιβεβαίωσε με αυτή την επίδοση την αγωνιστική της άνοδο και την πρόοδό της.

Στην τέταρτη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα

Η επίδοση της Αθανασίας Κοκκορού στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου την τοποθετεί στην τέταρτη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα, όσον αφορά τους χρόνους στον ημιμαραθώνιο. Αυτό την καθιστά μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες δρομείς στην ιστορία του αγωνίσματος.

Πιο συγκεκριμένα, μπροστά από την Κοκκορού στην κατάταξη των κορυφαίων επιδόσεων όλων των εποχών βρίσκονται η Ουρανία Ρεμπούλη, με χρόνο 1 ώρα, 11 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, καθώς και η Μαρία Πολύζου, με επίδοση 1 ώρα, 13 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή βρίσκεται η Αναστασία Μαρινάκου με το πανελλήνιο ρεκόρ.

Δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση και σύγκριση

Η επίδοση της Κοκκορού με 1:14:39 αποτελεί παράλληλα τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στην Ελλάδα στον ημιμαραθώνιο. Η μόνη αθλήτρια που έχει σημειώσει καλύτερο χρόνο φέτος είναι η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ.

Επιπλέον, η Αθανασία Κοκκορού ξεπέρασε με τον χρόνο της την επίδοση 1:14:50 που είχε σημειώσει φέτος η Μελίσσα Αναστασάκη. Η επίδοση της Αναστασάκη είχε καταγραφεί στην Κοπεγχάγη στα τέλη του Σεπτεμβρίου, γεγονός που αναδεικνύει την αξία του νέου ρεκόρ της Κοκκορού.

Το βάθρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος

Ο βαλκανικός τίτλος στον ημιμαραθώνιο κατέληξε στην Λουίζα Γκέκα από την Αλβανία. Η Αλβανίδα αθλήτρια πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 1 ώρα, 12 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Μαρινέλα Νινέβα, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση. Η επίδοση της Νινέβα στον αγώνα ήταν 1 ώρα, 16 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, λαμβάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου.

Με πληροφορίες από: Athletiko