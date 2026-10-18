Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, προέβη σε δηλώσεις μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό με σκορ 2-0, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Αγρίνιο. Ο τεχνικός του Τίτορμου, μιλώντας στη Magenta TV και στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε ιδιαίτερα στη δυστοκία της ομάδας του στο σκοράρισμα, ένα πρόβλημα που, όπως ανέφερε, κόστισε για ακόμη μία φορά.

Η εικόνα του αγώνα και η έλλειψη αποτελεσματικότητας

Ο Γιάννης Αναστασίου τόνισε πως, παρά την ήττα, η εικόνα του παιχνιδιού αδικεί την προσπάθεια των παικτών του. Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και έπαιζε τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, «στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που σημειώνει τα γκολ», αναφερόμενος στην ποιότητα του τελευταίου τρίτου του γηπέδου.

Ο τεχνικός διευκρίνισε ότι ο Τσικίνιο κατάφερε να σκοράρει για τον Ολυμπιακό, ενώ από την πλευρά του Παναιτωλικού, ο Εράκοβιτς έχασε σημαντικές ευκαιρίες. Ο κ. Αναστασίου δήλωσε ότι η ομάδα του δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο, τον κοίταξε στα μάτια και έπαιξε το δικό της παιχνίδι, πιστεύοντας ότι δικαιούνταν κάτι καλύτερο από το τελικό αποτέλεσμα.

Το πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων

Ένα από τα βασικά σημεία που ανέδειξε ο προπονητής του Παναιτωλικού ήταν η ανάγκη βελτίωσης στο τελείωμα των φάσεων. Όπως εξήγησε, είναι θετικό το γεγονός ότι η ομάδα δημιουργεί ευκαιρίες, ακόμη και απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, κάτι που υποδηλώνει ικανότητα και ποιότητα. Παρόλα αυτά, η αδυναμία να μετατραπούν αυτές οι ευκαιρίες σε γκολ αποτελεί πηγή προβληματισμού.

Ο Γιάννης Αναστασίου σημείωσε ότι διαφορετικοί παίκτες, οι οποίοι είναι ποιοτικά καλοί, χάνουν φάσεις. Αυτό, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να οφείλεται σε θέμα πίεσης και άγχους για τον κάθε ποδοσφαιριστή κατά τη στιγμή του τελειώματος. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή «θα σπάσει το ρόδι» και η ομάδα θα αρχίσει να σκοράρει, καλώντας τους παίκτες να συνεχίσουν με το ίδιο πνεύμα και να πιστέψουν στους εαυτούς τους.

Οι τραυματισμοί και οι επιπτώσεις στον σχηματισμό

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα, επισημαίνοντας την απουσία των Γκράναθ και Μαυρία. Αυτές οι απουσίες, όπως δήλωσε, ανάγκασαν το τεχνικό επιτελείο να προβεί σε αλλαγές στον σχηματισμό της ομάδας. Παρά τις αναγκαστικές αυτές προσαρμογές, ο Παναιτωλικός κατάφερε να πατήσει καλά στο γήπεδο και να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια, χωρίς να φοβηθεί.

Ο κ. Αναστασίου πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα, βγήκαν από το παιχνίδι οι Μαυρίας, Γκράναθ και Θυμιάνης, γεγονός που πιθανώς επηρέασε περαιτέρω την ισορροπία της ομάδας. Παρά τις δυσκολίες, ο προπονητής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών, οι οποίοι «έδωσαν τα πάντα μέχρι το τέλος» απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο που αγωνίζεται σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Ευρώπη.

Η αμυντική σταθερότητα και τα λάθη

Σχετικά με την αμυντική λειτουργία και το αυξημένο παθητικό των τελευταίων αγωνιστικών, ο Γιάννης Αναστασίου παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν έχει σταθερότητα. Ανέφερε ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ο Παναιτωλικός είχε κάνει λάθη, τα οποία ωστόσο δεν πληρώθηκαν. Ο βαθμός δυσκολίας των αντιπάλων στα πιο πρόσφατα παιχνίδια ήταν διαφορετικός, με αποτέλεσμα τα λάθη να τιμωρούνται.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής αναφέρθηκε στα γκολ που δέχτηκε η ομάδα από τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Τόνισε ότι απέναντι σε μεγάλους και ποιοτικούς αντιπάλους, τα λάθη κοστίζουν ακριβά. Η ομάδα προσπαθεί να βρει την απαραίτητη ισορροπία για να βελτιώσει την αμυντική της λειτουργία.

Κάλεσμα στον κόσμο για στήριξη

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιάννης Αναστασίου απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Παναιτωλικού να συνεχίσει να πιστεύει στην ομάδα και να τη στηρίζει. Παρά το «κακό φεγγάρι» στην αποτελεσματικότητα, ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι με το ίδιο πνεύμα, ζήλο και θέληση, η ομάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει τη δυστοκία στο σκοράρισμα και να βρει το δρόμο προς τα θετικά αποτελέσματα. Η προσπάθεια των παικτών είναι αδιάκοπη και αυτό, όπως υπογράμμισε, είναι το σημαντικότερο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta