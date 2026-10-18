Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής του Novibet Σούπερ Καπ βόλεϊ, επικρατώντας του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου με σκορ 3-0. Αυτός ο τίτλος αποτελεί τον τρίτο στην ιστορία του συλλόγου, προσθέτοντας μια σημαντική διάκριση στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μίλησε για την επιτυχία, τονίζοντας ότι η ομάδα θα πανηγυρίσει σήμερα, αλλά από αύριο θα επιστρέψει στη δουλειά με ταπεινότητα.

Ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού στο σούπερ καπ

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Novibet Σούπερ Καπ, δείχνοντας την αγωνιστική του υπεροχή απέναντι στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επικράτησε με καθαρό σκορ 3-0 σετ, χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο.

Αυτή η κατάκτηση σηματοδοτεί τον τρίτο τίτλο Σούπερ Καπ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, εμπλουτίζοντας την τροπαιοθήκη του συλλόγου. Η εμφατική επικράτηση επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση των «πρασίνων» και την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας τους, παρά τις όποιες δυσκολίες.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά τον αγώνα

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την κατάκτηση του τροπαίου, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη χαρά του για την επιτυχία, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και αφοσίωση στους στόχους.

«Σήμερα πανηγυρίζουμε αλλά αύριο αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να δουλεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ανδρεόπουλος. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα θα συνεχίσει «με ταπεινότητα και χωρίς μεγάλα λόγια», δίνοντας το στίγμα για την επόμενη μέρα και την προσέγγιση των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ανησυχίες πριν την αναμέτρηση και η εξέλιξη του παιχνιδιού

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος αναφέρθηκε και στην προετοιμασία της ομάδας, η οποία, όπως δήλωσε, δεν κύλησε ακριβώς όπως θα επιθυμούσε το τεχνικό επιτελείο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η προετοιμασία μας δεν πήγε όπως θα θέλαμε», σημείωσε ο προπονητής, εκφράζοντας τις αρχικές ανησυχίες.

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, υπήρχε μια ανησυχία σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν οι παίκτες. Ωστόσο, «στο παιχνίδι όλα πήγαν καλά, η ομάδα βρήκε ρυθμό», δήλωσε ο Ανδρεόπουλος, προσθέτοντας ότι «τακτικά υπερισχύσαμε», κάτι που οδήγησε στην άνετη επικράτηση.

Το μέλλον και οι στόχοι της ομάδας

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έστειλε ένα μήνυμα για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι στον αθλητισμό το παρελθόν δεν έχει σημασία. «Το παρελθόν στον αθλητισμό δεν μετράει καθόλου, έχουμε μπροστά μας μία νέα χρονιά κι αυτό είναι που μετράει», είπε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, στρέφοντας το βλέμμα στις μελλοντικές προκλήσεις.

Αναγνώρισε επίσης τις δυσκολίες που έρχονται, δηλώνοντας: «Ήρθε ο πρώτος τίτλος, το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Οι αγώνες είναι πολλοί. Δεν λέμε μεγάλα λόγια». Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων, διατηρώντας την ίδια αφοσίωση και τη φιλοσοφία της ταπεινότητας, με στόχο την επίτευξη των επόμενων στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta