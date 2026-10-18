Ο Κόντης για την ήττα του ΟΦΗ: «Γκολ επιπέδου Κ17»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ήττα της ομάδας του με 4-3 από την Καλαμάτα. Ο κ. Κόντης χαρακτήρισε τα γκολ που δέχτηκε ο ΟΦΗ ως «επιπέδου Κ17», τονίζοντας την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας. Παράλληλα, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα και τις επιλογές των παικτών.

Ο εκνευρισμός για τα γκολ που δέχτηκε ο ΟΦΗ

Ο Χρήστος Κόντης περιέγραψε τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του ως «επιπέδου πρωταθλήματος Κ17», εκφράζοντας την έκπληξή του για την αμυντική λειτουργία. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο ΟΦΗ δέχτηκε δύο «φθηνά γκολ» στο πρώτο ημίχρονο, τα οποία δεν συνάδουν με το επίπεδο της ομάδας που θέλει να διεκδικήσει κάτι. Στο ίδιο διάστημα, οι παίκτες δεν δημιούργησαν τίποτα επιθετικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από τέσσερις αλλαγές, η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε και ο ΟΦΗ κατάφερε να σκοράρει γρήγορα. Ωστόσο, δέχτηκε ακόμα ένα «πολύ εύκολο» γκολ, το οποίο ο προπονητής χαρακτήρισε και πάλι ως «για Κ17». Αυτό το γεγονός προκάλεσε έντονη απογοήτευση στον κ. Κόντη, ο οποίος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του ΟΦΗ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ξαναμπήκε στο παιχνίδι, πιέζοντας τον αντίπαλο. Ο ΟΦΗ, ως ομάδα που θέλει να διεκδικήσει, κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η προσπάθεια αυτή έδειξε την επιμονή των παικτών, παρά το αρχικό κακό ξεκίνημα και τα εύκολα γκολ που είχαν δεχτεί.

Ωστόσο, η δραματική εξέλιξη του αγώνα κορυφώθηκε στο 94ο λεπτό. Ενώ ο αντίπαλος αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, η Καλαμάτα κατάφερε να σκοράρει. Το γκολ προήλθε από άουτ που μετατράπηκε σε κόρνερ, και μετά από ένα μεγάλο διώξιμο, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε ότι δεν είχε λόγια για την εξέλιξη αυτή, εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή του.

Ανάληψη ευθύνης και το «μάθημα» της ήττας

Ο προπονητής του ΟΦΗ τόνισε επανειλημμένα ότι η ευθύνη για την ήττα βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο. «Ό,τι και να πούμε, δική μου είναι η ευθύνη. Όταν χάνει η ομάδα, εγώ ευθύνομαι, εγώ κάνω τις επιλογές, εγώ έχω την ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσέγγισή του στην καθοδήγηση της ομάδας και την αποδοχή του αποτελέσματος.

Ο κ. Κόντης χαρακτήρισε την ήττα ως ένα «μάθημα» που πρέπει να πάρει η ομάδα. Ανέφερε ότι το παιχνίδι πρέπει να «διαγραφεί γρήγορα» με την έννοια της άντλησης διδαγμάτων. Η ήττα από μια νεοφώτιστη ομάδα, όπως η Καλαμάτα, η οποία έβαλε τέσσερα γκολ και άξιζε να κερδίσει, θεωρείται «βαριά» για τον ΟΦΗ. Ο προπονητής κάλεσε την ομάδα να εξετάσει τους στόχους της και τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια.

Προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αναφορικά με τα διαδοχικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Χρήστος Κόντης επεσήμανε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Αν και οι λίγες μέρες προετοιμασίας και η ανάγκη ορισμένων παικτών για ρυθμό αποτελούν παράγοντες, ο προπονητής ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την απόδοση.

Ο κ. Κόντης υπογράμμισε ότι όποιος παίκτης αγωνίζεται, πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Η ομάδα, αν θέλει να βρίσκεται στο επίπεδο του Europa League, πρέπει να μάθει να είναι πιο συγκεντρωμένη και ψύχραιμη σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ώστε να παίρνει αυτό που της αξίζει βάσει της εικόνας της. Οι κακές εμπειρίες, όπως το γκολ στις καθυστερήσεις, πρέπει να μετατρέπονται σε μαθήματα για τους παίκτες, οι οποίοι οφείλουν να παραμένουν συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος.

Ο προπονητής σημείωσε πως τη στιγμή που ο αντίπαλος έπαιζε με δέκα παίκτες, το σκεπτικό ήταν να επιτευχθεί ένα τέταρτο γκολ για να «κλειδώσει» το ματς, ειδικά μετά από μια τέτοια ανατροπή. Αυτό δείχνει την ανάγκη για μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Athletiko