Νίστρουπ: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στον δρόμο του μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στον Αστέρα AKTOR, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 5-1, παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας την επιστροφή στις νίκες. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν σε δύο ποδοσφαιριστές.

Η ικανοποίηση του Δανού τεχνικού και η επιστροφή

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε ικανοποιημένος για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων». Ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων» υπογράμμισε την αντίδραση της ομάδας του, η οποία κατάφερε να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών, πραγματοποιώντας δύο συνεχόμενες νίκες.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ ανέφερε: «Επιστρέψαμε στο δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Κάναμε δύο νίκες, ήμασταν πολύ καλοί κυρίως στο πώς παίξαμε τη μπάλα κάτω στο έδαφος, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν έμεινα ικανοποιημένος μόνο για ένα μισάωρο κυρίως στο πώς ήμασταν εμείς στο μυαλό μας, ήμασταν αργοί σε αυτά που θέλαμε να κάνουμε αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν πολύ δυναμικοί, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε».

Η παραγωγικότητα της ομάδας στο επιθετικό κομμάτι

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στην παραγωγικότητα της ομάδας του στα τελευταία παιχνίδια, εκφράζοντας την ευχαρίστησή του για την επιθετική της λειτουργία. Ο Νίστρουπ τόνισε ότι η ομάδα αρχίζει να δείχνει καλά στοιχεία με τη μπάλα στα πόδια, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο για τον ίδιο.

«Είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αρχίζουμε να δείχνουμε καλά στοιχεία με τη μπάλα στα πόδια μας, είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι κάτι καλό για τη συνέχεια», δήλωσε ο Δανός τεχνικός, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Ανησυχία για τους τραυματισμούς των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς

Παρά την ικανοποίηση για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξέφρασε την ανησυχία του για τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Οι Ατζεντίν Ουναΐ και Αντριάνο Γιάγκουσιτς αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τον Δανό τεχνικό να περιμένει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Σχετικά με τους τραυματισμούς, ο Νίστρουπ είπε: «Είναι κάτι πολύ στενάχωρο, δυστυχώς υπάρχουν τραυματισμοί και στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε να δούμε τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε για πόσο καιρό θα λείψουν. Είναι κάτι δυσάρεστο που θα λείψουν αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλές επιλογές». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την στεναχώρια του για τις απουσίες, αλλά και την εμπιστοσύνη του στο βάθος του ρόστερ.

Η δυναμική του Παναθηναϊκού και οι επιλογές

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, έχει δείξει μια δυναμική επιστρέφοντας στις νίκες και παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα στο παιχνίδι του. Η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στα δύο τελευταία παιχνίδια, κάτι που ο Νίστρουπ θεωρεί θετικό για τη συνέχεια.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών, ο Δανός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα διαθέτει πολλές επιλογές, γεγονός που του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις απουσίες με αισιοδοξία. Η συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, όπως την περιέγραψε ο Νίστρουπ, χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και προσήλωση στους στόχους, παρά τις δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Athletiko