Οι Βίκος Φalcons απάντησαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό στη συνέντευξη Τύπου

Οι Βίκος Φalcons αντέδρασαν με χιουμοριστικό τρόπο σε ένα απρόοπτο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ομάδα των Ιωαννίνων, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, απάντησε στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε εκφράσει την ενόχλησή του για τη διακοπή της ομιλίας του από δημοσιογράφους. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τους Βίκος Φalcons, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν.

Το απρόοπτο σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου

Το σκηνικό που προκάλεσε την αντίδραση των Βίκος Φalcons εκτυλίχθηκε στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και της ομάδας των Ιωαννίνων. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», είχε ξεκινήσει την αρχική του τοποθέτηση, παρουσιάζοντας τις πρώτες του εκτιμήσεις και δηλώσεις μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Βίκος Φalcons.

Ενώ ο έμπειρος προπονητής βρισκόταν σε εξέλιξη της ομιλίας του, ορισμένοι δημοσιογράφοι εισήλθαν στην αίθουσα, προκαλώντας έτσι τη διακοπή της ροής των δηλώσεών του. Η είσοδος αυτή, που συνέβη ενώ η συνέντευξη ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη, οδήγησε στην έκφραση εμφανής ενόχλησης από πλευράς του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις δηλώσεις του.

Η ενόχληση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Μετά τη διακοπή, οι δημοσιογράφοι που εισήλθαν καθυστερημένα στην αίθουσα ζήτησαν συγγνώμη από τον προπονητή για την καθυστέρηση και την ακούσια διακοπή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, απευθυνόμενος σε αυτούς, εξέφρασε με σαφήνεια την άποψή του σχετικά με την τήρηση του χρόνου και την ομαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε με έμφαση: «Καταλαβαίνω ρε παιδιά. Να είμαστε όλοι μαζί στην ώρα μας. Δεν μπορεί να μπει κανείς την ώρα που μιλάω. Αυτό λέω. Ή να μπει στην αρχή ή να μην μπει κανείς». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την επιθυμία του για σεβασμό του προκαθορισμένου χρόνου έναρξης και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των δημοσιογραφικών συναντήσεων, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης παρουσίας.

Η χιουμοριστική αντίδραση των Βίκος Φalcons

Η ομάδα των Ιωαννίνων, οι Βίκος Φalcons, δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό που συνέβη στη συνέντευξη Τύπου και επέλεξε να δώσει συνέχεια σε αυτό με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, η ομάδα προχώρησε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η οποία έγινε γρήγορα αντιληπτή και σχολιάστηκε από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας μια ανάλαφρη νότα στην αθλητική επικαιρότητα.

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια φωτογραφία του κόουτς Μπαρτζώκα, στην οποία απεικονιζόταν μπροστά του ένα μπουκάλι νερό «Βίκος», το οποίο αποτελεί και τον βασικό χορηγό της ομάδας. Το κείμενο που συνόδευε την εικόνα ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις δηλώσεις του προπονητή, προσδίδοντας μια νότα ευφυούς χιούμορ στην όλη κατάσταση και δημιουργώντας μια αστεία σύνδεση με το περιστατικό.

Το μήνυμα στην πλατφόρμα X και οι λεπτομέρειες

Στο μήνυμά τους, οι Βίκος Φalcons έγραψαν χαρακτηριστικά: «Σημειώθηκε, κόουτς. Από την επόμενη φορά, στην ώρα μας. Όπως το μπουκάλι. ????». Η αναφορά στο μπουκάλι «Βίκος» που βρισκόταν μπροστά στον προπονητή, σε συνδυασμό με τη φράση «όπως το μπουκάλι», αποτελούσε μια έξυπνη και διακριτική σύνδεση με το όνομα της ομάδας και ταυτόχρονα μια ευγενική υπενθύμιση για την τήρηση του χρόνου, με έναν παιχνιδιάρικο τόνο.

Η ανάρτηση συνοδευόταν επίσης από μια σειρά από hashtags, τα οποία βοηθούσαν στην διάδοση του μηνύματος και στην εύρεση του περιεχομένου. Μεταξύ αυτών ήταν τα #VikosFalcons, #VikosΦalcons, #Φalcons, #Vikos, #Βίκος, #Φάλκονς, #memes, #Olympiacos, #Ολυμπιακός, #OlympiacosBC, #Μπαρτζώκας, #Bartzokas. Επιπλέον, περιείχε αναφορές στους λογαριασμούς @StoiximanGBL και @olympiacosbc, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και την ορατότητα της ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ολοκληρώνοντας έτσι τη χιουμοριστική παρέμβαση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta