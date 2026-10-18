Αναστασίου: «Ο Γκράναθ δύσκολα με ΑΕΚ – Αμφίβολοι Μαυρίας και Θυμιάνης»

Ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Παναιτωλικού, στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και σε επίπεδο τραυματισμών. Οι δηλώσεις του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση των παικτών ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για την έλλειψη σταθερότητας στην αμυντική λειτουργία.

Τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει ΑΕΚ

Ο Γιάννης Αναστασίου υπογράμμισε τα ζητήματα τραυματισμών που απασχολούν τον Παναιτωλικό, επηρεάζοντας άμεσα τον σχεδιασμό για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο ποδοσφαιριστής Γκράναθ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση αυτή.

Επιπλέον, η συμμετοχή δύο ακόμα παικτών, του Μαυρία και του Θυμιάνη, παραμένει αμφίβολη. Αυτές οι απουσίες αναγκάζουν την τεχνική ηγεσία να προσαρμόσει τον σχηματισμό της ομάδας, καθώς, όπως δήλωσε ο ίδιος, «βγήκαν Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης» και πιθανώς η αμυντική γραμμή να είναι διαφορετική στο επόμενο ματς.

Η ανάλυση της ήττας από τον Ολυμπιακό

Σχολιάζοντας την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Αναστασίου επεσήμανε το πρόβλημα του σωστού τελειώματος των φάσεων. «Ξέρεις ότι δεν θα δημιουργήσεις αμέτρητες ευκαιρίες. Εμείς για τα δεδομένα μας δημιουργήσαμε αρκετές και καλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός τις τελείωσε, εμείς όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την ήττα, ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα του κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και δεν φοβήθηκε, πατώντας καλά στο γήπεδο. Ωστόσο, αναγνώρισε την ποιότητα του αντιπάλου, ο οποίος κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του και να πετύχει τα γκολ.

Αγωνιστική εικόνα και έλλειψη σταθερότητας

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τον προβληματισμό του για την έλλειψη σταθερότητας στην αμυντική γραμμή του Παναιτωλικού. Ανέφερε ότι το καλό είναι πως η ομάδα δημιουργεί φάσεις, ακόμα και απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, κάτι που σημαίνει ότι κάνει καλά πράγματα.

Ωστόσο, επισήμανε ότι διαφορετικοί, ποιοτικά καλοί παίκτες χάνουν φάσεις, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε πίεση και άγχος για το σωστό τελείωμα. Ο Αναστασίου κάλεσε τους παίκτες να συνεχίσουν στο ίδιο πνεύμα και να πιστέψουν στους εαυτούς τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το γκολ θα έρθει.

Προβληματισμός για τα αμυντικά λάθη

Ο προπονητής αναφέρθηκε σε λάθη που έγιναν και στα τρία πρώτα ματς της ομάδας, τα οποία, ωστόσο, δεν πληρώθηκαν. Υπογράμμισε πως ο βαθμός δυσκολίας με τους αντιπάλους στα τελευταία παιχνίδια ήταν διαφορετικός, καθιστώντας τα λάθη πιο κοστοβόρα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα γκολ που δέχτηκε ο Παναιτωλικός από τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά στα τέλη των αγώνων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ο Γιάννης Αναστασίου επανέλαβε ότι με μεγάλους και ποιοτικούς αντιπάλους, τα λάθη τιμωρούνται άμεσα, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα και ισορροπία στην ομάδα.

Το βλέμμα στην επόμενη αναμέτρηση

Μετά την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, ο Γιάννης Αναστασίου στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, παρά τα προβλήματα. Η ομάδα προσπαθεί να βρει την ισορροπία της, ειδικά με τις αλλαγές που επιφέρουν οι τραυματισμοί.

Η ανάγκη για σταθερότητα είναι κρίσιμη για να «δέσει» η ομάδα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο προπονητής. Παρά τις δυσκολίες, το μήνυμα προς τους παίκτες είναι να διατηρήσουν την πίστη στις δυνατότητές τους και να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.

Με πληροφορίες από: Athletiko