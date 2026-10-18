Βαλένθια - Μούρθια 116-93: Ξέσπασε μετά τις δύο ήττες στην Euroleague

Η Βαλένθια επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας της Μούρθια με σκορ 116-93, σε έναν αγώνα που διεξήχθη μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Euroleague. Η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρ έδειξε αντίδραση και κατάφερε να φτάσει τους 116 πόντους, αφήνοντας πίσω της τις προηγούμενες ήττες.

Το ξέσπασμα της Βαλένθια

Μετά από ένα δύσκολο διάστημα στην Euroleague, όπου η Βαλένθια γνώρισε δύο εντός έδρας ήττες, οι παίκτες της ομάδας εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Το «θύμα» αυτής της αντίδρασης ήταν η Μούρθια, η οποία δέχθηκε 116 πόντους από τους γηπεδούχους.

Οι δύο απανωτές ήττες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι, φαίνεται πως λειτούργησαν ως κίνητρο για τους παίκτες της Βαλένθια, οι οποίοι έδειξαν την επιθετική τους διάθεση από την αρχή του αγώνα.

Η πορεία στην ACB και ο προπονητής

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του προπονητή Τσάβι Αλμπέρ βελτίωσε το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα ACB, φτάνοντας πλέον τις δύο νίκες και τις δύο ήττες μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Η επιστροφή στις επιτυχίες ήταν σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας.

Ο Τσάβι Αλμπέρ είδε τους παίκτες του να εφαρμόζουν το πλάνο και να δείχνουν την απαιτούμενη συγκέντρωση, ειδικά στην επίθεση, όπου η παραγωγικότητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνώντας τους εκατό πόντους.

Οι κορυφαίοι για τη Βαλένθια

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Χασιέλ Ριβέρο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τη Βαλένθια, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Εκτός από τον Ριβέρο, άλλοι πέντε παίκτες της Βαλένθια σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, δείχνοντας την ομαδική δουλειά και την πολυφωνία στην επίθεση. Ο Σορτς ξεχώρισε επίσης, τελειώνοντας το παιχνίδι με 16 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, συνεισφέροντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Η αντίσταση της Μούρθια

Από την πλευρά της Μούρθια, παρά την ήττα, υπήρξαν ατομικές επιδόσεις που ξεχώρισαν. Ο Ντίλαν Ένις ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, σημειώνοντας 28 πόντους, με εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα, καθώς είχε 5/9 προσπάθειες.

Επίσης, σε καλή κατάσταση βρέθηκαν και οι Φόρεστ και Μπουμ, οι οποίοι συνέβαλαν με 18 και 14 πόντους αντίστοιχα, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ, παρά την επιθετική ορμή της Βαλένθια.

Αναλυτικά οι πόντοι της Βαλένθια

Η συνολική εικόνα της Βαλένθια στην επίθεση αντικατοπτρίζεται στην κατανομή των πόντων μεταξύ των παικτών. Ο Ριβέρο σημείωσε 20 πόντους (με 1 τρίποντο), ενώ ο Μπρουκς πρόσθεσε 16 πόντους (με 1 τρίποντο). Ο Σορτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους.

Ο Μίροτιτς συνέβαλε με 14 πόντους (με 4 τρίποντα), ο Σακό με 12 πόντους και ο Καρντένας επίσης με 12 πόντους (με 3 τρίποντα). Τέλος, οι Κορμπαλάν και Σεντ-Σουπερί σημείωσαν από 6 πόντους ο καθένας, ο Τέιλορ 4, ενώ οι Οσετκόφκσι (1 τρίποντο), Πουέρτο και Ρίβερς πρόσθεσαν από 3 πόντους ο καθένας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta