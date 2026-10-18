«Το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ», δηλώνει ο Πετρούνιας μετά την πρόκριση στον τελικό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την παρουσία του στον όγδοο παγκόσμιο τελικό της καριέρας του στους κρίκους, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ρότερνταμ. Η πρόκριση αυτή ήρθε μετά από μια περίοδο έντονης αγωνίας, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως το «μεγαλύτερο θρίλερ» που έχει ζήσει ποτέ σε διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε όγδοος με 14.033 βαθμούς, δηλώνοντας πλέον έτοιμος να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δίνεται στον τελικό.

Το «μεγαλύτερο θρίλερ»

Ο «άρχοντας των κρίκων» περιέγραψε με ανάρτησή του την ένταση της αναμονής μέχρι να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό. Χαρακτήρισε την εμπειρία αυτή ως το «μεγαλύτερο θρίλερ» που έχει βιώσει ποτέ σε διοργάνωση, καθώς χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τη βαθμολογία του τελευταίου αθλητή για να μπορέσει να πανηγυρίσει το εισιτήριο.

Ο Πετρούνιας ανέφερε συγκεκριμένα: «Μερικές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις… αλλά ίσως τελικά γίνονται ακριβώς όπως πρέπει. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην προσγείωση μας έκανε να περάσουμε τα πιο έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αναμονής μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση βιώνοντας το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ σε διοργάνωση περιμένοντας και την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή του αγώνα (141 αθλητές)».

Το λάθος στην προσγείωση και η αγωνία

Ο Έλληνας πρωταθλητής χαρακτήρισε το λάθος που έκανε στην προσγείωσή του ως το μεγαλύτερο που έχει κάνει στην καριέρα του. Αυτό το λάθος συνέβαλε στην αγωνία και την αβεβαιότητα που επικράτησε μέχρι την οριστικοποίηση της πρόκρισης.

«Έφτασα μια ανάσα από το να χάσω τον τελικό, αλλά τελικά, με λίγη τύχη και πολλή πίστη, κατάφερα να προκριθώ 8ος στον τελικό των κρίκων!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας, υπογραμμίζοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.

Η πορεία της κατάταξης στο Ρότερνταμ

Η αναμονή για την πρόκριση ξεκίνησε από το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, όταν ο Λευτέρης Πετρούνιας βρισκόταν αρχικά στην 4η θέση της κατάταξης. Με την ολοκλήρωση των αγώνων του Σαββάτου, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε υποχωρήσει στην 6η θέση.

Η αγωνία κορυφώθηκε την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, καθώς ο Πετρούνιας βρέθηκε στην 8η θέση. Τελικά, παρέμεινε σε αυτή τη θέση, εξασφαλίζοντας έτσι το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό των κρίκων, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου.

Έτοιμος για τον τελικό

Πλέον, ο Λευτέρης Πετρούνιας αφήνει πίσω του την αγωνία του προκριματικού γύρου και δηλώνει πανέτοιμος να αξιοποιήσει την ευκαιρία που έχει μπροστά του. Το μήνυμά του είναι σαφές: «Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει και ξέρω το γιατί, ξέρω επίσης ότι η ευκαιρία είναι εδώ και είμαι έτοιμος να την αρπάξω. Τώρα αφήνουμε τα πάντα πίσω και πάμε δυνατά για τον τελικό! Η μάχη συνεχίζεται».

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στον όγδοο παγκόσμιο τελικό της καριέρας του, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα μετά την περιπέτεια της πρόκρισης.

Συγχαρητήρια σε συναθλητές

Στην ίδια ανάρτηση, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν παρέλειψε να συγχαρεί και άλλους Έλληνες αθλητές για την προσπάθειά τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Αντώνη Τανταλίδη και στον Γιάννη Χρονόπουλο, αναφέροντας ότι αποδεικνύουν πως βρίσκονται σε τροχιά Ολυμπιακής πρόκρισης.

Επίσης, ο Πετρούνιας εξέφρασε την αναγνώρισή του στον Απόστολο Κανέλλο, δηλώνοντας πως ο Κανέλλος δείχνει ότι είναι το μέλλον στο μονόζυγο. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν το πνεύμα αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των Ελλήνων αθλητών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta