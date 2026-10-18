ΠΑΟΚ - Μπόρατς 38-19: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στο EHF European Cup

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια εμφατική νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με σκορ 38-19, στον πρώτο αγώνα για τον 2ο γύρο του EHF European Cup. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Μίκρα, με τον «Δικέφαλο» να δείχνει την ανωτερότητά του, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά τον επαναληπτικό αγώνα, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, τυπική διαδικασία για την πρόκριση.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη Μίκρα

Η ομάδα του ΠΑΟΚ, με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση, κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, κατάφερε να επιβληθεί με μεγάλη διαφορά επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η νίκη με 38-19 στη Μίκρα, στο πλαίσιο του 2ου γύρου του EHF European Cup, έχει ουσιαστικά «σφραγίσει» την πρόκριση για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Το επιμέρους σκορ του δεύτερου ημιχρόνου, 21-7 υπέρ του ΠΑΟΚ, καταδεικνύει την κυριαρχία του «Δικεφάλου» και την αποτελεσματικότητά του σε αυτό το κρίσιμο διάστημα του αγώνα. Η ομάδα μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στον επόμενο αντίπαλό της, καθώς η ρεβάνς έχει μετατραπεί σε μια τυπική διαδικασία.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 7-1 στο 14ο λεπτό του αγώνα. Η Μπόρατς προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 7-4 και αργότερα στο 8-5, περίπου στο 18ο λεπτό.

Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων, ο «Δικέφαλος» κατάφερε να διατηρήσει μια διαφορά της τάξεως των πέντε γκολ καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 17-12, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

Το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό και καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Η ομάδα πραγματοποίησε ένα σερί 7-0, ανεβάζοντας τη διαφορά και φτάνοντας το σκορ στο 27-14 μέχρι το 43ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας το 31-15 στο 49ο λεπτό και το 33-15 στο 52ο λεπτό. Τελικά, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με το εντυπωσιακό τελικό σκορ 38-19, επιδεικνύοντας την πλήρη κυριαρχία του στο γήπεδο.

Τα πεντάλεπτα και οι σκόρερ

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο αποτυπώνει την πορεία του αγώνα: 2-1, 4-1, 7-3, 11-7, 14-10, 17-12 (ημίχρονο). Στο δεύτερο ημίχρονο τα σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν: 20-14, 25-14, 27-15, 32-15, 35-19, και το τελικό 38-19.

Για τον ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ανανιάδη, οι σκόρερ που ξεχώρισαν ήταν οι: Ομάρ με 10 γκολ, Τσάκαλος με 2, Σεχάτα Ομάρ με 3, Τζωρτζίνης με 1, Φεράς με 6, Μπάτζιος με 1, Κυριακίδης με 1, Άρσιτς με 1, Σίμοβιτς με 3, Μπόσνιακ με 7 και Σίνα με 5 γκολ. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Κατσούνης, Ελευθεριάδης, Τεμελκόφσκι, Αχμέντ και Κερλίδης.

Ο επαναληπτικός αγώνας

Μετά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης, ο επαναληπτικός αγώνας για τον 2ο γύρο του EHF European Cup έχει μετατραπεί σε μια τυπική διαδικασία για τον ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, στην πόλη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά, έχοντας εξασφαλίσει ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα, μπορεί πλέον να στρέψει την προσοχή του στον επόμενο αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta