Η ΑΕΚ προπονήθηκε για δεύτερη μέρα στο Μάντσεστερ, με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για τον Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημέρα προπονήσεων στο Μάντσεστερ, προετοιμαζόμενη για τον επικείμενο αγώνα της Τρίτης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, είχε στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους παίκτες, με τις προπονήσεις να διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των «Πολιτών». Η ομάδα βρίσκεται στην αγγλική πόλη από χθες, Σάββατο, ξεκινώντας την προετοιμασία της για την απαιτητική αναμέτρηση στο Έτιχαντ.

Η προετοιμασία στο Μάντσεστερ

Οι κιτρινόμαυροι πραγματοποίησαν την Κυριακή τη δεύτερη προπόνησή τους στο Μάντσεστερ, συνεχίζοντας την εντατική προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Σίτι. Η ομάδα έχει εγκατασταθεί στην πόλη από το Σάββατο, με στόχο την καλύτερη δυνατή προσαρμογή και ετοιμότητα για το δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί.

Οι προπονήσεις της ΑΕΚ φιλοξενούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για την προετοιμασία των παικτών. Το προπονητικό κέντρο των «Πολιτών» αποτελεί το σημείο όπου ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση της Τρίτης, με την ομάδα να εργάζεται εντατικά.

Όλοι παρόντες στις προπονήσεις

Ένα από τα θετικά νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια της Κυριακάτικης προπόνησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Σέρβο τεχνικό να δουλέψει με το σύνολο του έμψυχου δυναμικού του, δοκιμάζοντας διάφορα σχήματα και τακτικές ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Στους παίκτες που συμμετείχαν κανονικά περιλαμβάνεται και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παιχνιδιού με τη Σαχτάρ. Ωστόσο, η κατάστασή του δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό, γεγονός που του επέτρεψε να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η απουσία του Στρακόσια

Παρά την ευχάριστη είδηση της επιστροφής του Γκατσίνοβιτς και της γενικότερης πληρότητας του ρόστερ, η μοναδική απουσία για την ΑΕΚ στο Μάντσεστερ είναι αυτή του Θωμά Στρακόσια. Ο τερματοφύλακας δεν ταξίδεψε στην Αγγλία με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας, παραμένοντας στην Ελλάδα.

Ο λόγος της απουσίας του Στρακόσια είναι ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως ένα ράγισμα που είχε υποστεί στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός των πλάνων του προπονητή για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, αποτελώντας τη μοναδική απουσία.

Το πρόγραμμα πριν τον αγώνα

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι της Τρίτης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα το απόγευμα. Η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον αγώνα θα διεξαχθεί στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, το Έτιχαντ, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να εξοικειωθούν με τον αγωνιστικό χώρο.

Πριν από την απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στην κατάσταση της ομάδας, τις σκέψεις του για τον αγώνα και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει η ΑΕΚ απέναντι στην ισχυρή αντίπαλο.

Σκέψεις για την τακτική

Το ενδιαφέρον, ενόψει του αγώνα, στρέφεται πλέον στις τελικές αποφάσεις του Μάρκο Νίκολιτς όσον αφορά την τακτική προσέγγιση της ομάδας. Ο Σέρβος προπονητής εξετάζει διάφορα σενάρια και δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα της Ένωσης για την αναμέτρηση.

Μία από τις πιθανές αλλαγές που εξετάζονται είναι η επιλογή τριών παικτών στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αυτή η τακτική κίνηση θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο στο κέντρο, απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλή ποιότητα και κατοχή μπάλας, ενισχύοντας την αμυντική λειτουργία και τη δημιουργία παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta