Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, απαντώντας άμεσα στον Αστέρα AKTOR. Το τέρμα που διαμόρφωσε το 3-1 για το «τριφύλλι» σημείωσε ο Σίριλ Ντέσερς, έπειτα από μία κάθετη πάσα του Ιμράν Λούζα. Η φάση πέρασε από τον έλεγχο του VAR, καθώς το γκολ είχε αρχικά ακυρωθεί για οφσάιντ.

Η άμεση απάντηση των «πράσινων»

Ο Αστέρας AKTOR δεν πρόλαβε να χαρεί για την προηγούμενη εξέλιξη, καθώς ο Παναθηναϊκός βρήκε άμεσα τον τρόπο να απαντήσει. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποκτήσουν ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ. Η ταχύτητα στην αντίδραση της ομάδας ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η επίτευξη του τρίτου τέρματος για τον Παναθηναϊκό ήρθε σε μία στιγμή που ήταν σημαντική για την ψυχολογία της ομάδας. Η άμεση επαναφορά του προβαδίσματος των δύο γκολ διατήρησε την ομάδα σε πλεονεκτική θέση, ενισχύοντας την κυριαρχία της στην αναμέτρηση.

Η «μαγική» πάσα του Λούζα και το τελείωμα του Ντέσερς

Πρωταγωνιστής στη φάση του γκολ ήταν ο Ιμράν Λούζα, ο οποίος με μία εξαιρετική έμπνευση και μία «μαγική» κάθετη πάσα, κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των Αρκάδων. Η πάσα του Λούζα βρήκε τον Σίριλ Ντέσερς σε ιδανική θέση, ακριβώς στην πλάτη της αμυντικής γραμμής του Αστέρα AKTOR.

Ο Νιγηριανός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πάσα του συμπαίκτη του. Με μία ωραία ενέργεια, απέφυγε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος προσπάθησε να τον ανακόψει. Στη συνέχεια, ο Ντέσερς πλάσαρε σωστά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και πανηγυρίζοντας το τέρμα που έδωσε ξανά σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Η παρέμβαση του VAR και η ανατροπή της απόφασης

Οι πανηγυρισμοί των «πράσινων» για το τέρμα του Ντέσερς διακόπηκαν προσωρινά, καθώς το γκολ ακυρώθηκε αρχικά από τον διαιτητή. Η αρχική υπόδειξη ήταν για οφσάιντ, προκαλώντας την αντίδραση των παικτών του Παναθηναϊκού και την αναμονή για την τελική απόφαση.

Ωστόσο, η φάση τέθηκε άμεσα υπό εξέταση από το Σύστημα Υποβοήθησης Διαιτητή (VAR). Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων, διαπιστώθηκε πως ο Σίριλ Ντέσερς καλυπτόταν τη στιγμή που δέχτηκε την πάσα από τον Ιμράν Λούζα. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην ανατροπή της αρχικής απόφασης του διαιτητή.

Η κατακύρωση του γκολ και το τελικό 3-1

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το VAR και την επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε παράβαση οφσάιντ, το γκολ του Σίριλ Ντέσερς κατακυρώθηκε κανονικά. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και διαμόρφωσε το σκορ σε 3-1 υπέρ του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ.

Η κατακύρωση του τέρματος επανέφερε το προβάδισμα των δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, δίνοντας στην ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του Αστέρα AKTOR. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μία καθοριστική στιγμή στην πορεία του αγώνα, ενισχύοντας τη θέση των «πράσινων» στο σκορ.

Με πληροφορίες από: Athletiko