Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Κρκα με 97-78 και έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, επικρατώντας της Κρκα με σκορ 97-78 στην έδρα της. Η νίκη αυτή, που σημειώθηκε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της ABA Liga, αποτελεί την πέμπτη διαδοχική για τους «ερυθρόλευκους» σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Βελιγραδίου έδειξε για άλλη μια φορά την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, εξασφαλίζοντας ένα άνετο διπλό.

Η πορεία στην ABA Liga και Euroleague

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας πάρει... μπρος για τα καλά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μετά την επικράτηση επί της Κρκα, η ομάδα του Βελιγραδίου έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στο πρωτάθλημα της ABA Liga, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στη διοργάνωση.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» επιδεικνύουν σταθερότητα και στην EuroLeague, όπου το ρεκόρ τους ανέρχεται σε 4-2. Η πέμπτη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις υπογραμμίζει το θετικό μομέντουμ που διανύει η ομάδα του Ναβάρο, εδραιώνοντας τη θέση της στις κορυφαίες ομάδες.

Η κυριαρχία στην έδρα της Κρκα

Η αναμέτρηση στην έδρα της Κρκα δεν επιφύλαξε εκπλήξεις, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας δεν αντιμετώπισε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους από νωρίς, οδηγώντας σε μια άνετη επικράτηση με διαφορά 19 πόντων.

Το τελικό σκορ 97-78 αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα της ομάδας του Βελιγραδίου έναντι του αντιπάλου της. Η νίκη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της ABA Liga, όπου ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, επιβεβαιώνοντας την καλή του φόρμα.

Η εμφάνιση του Τζάρεντ Μπάτλερ

Στην αναμέτρηση κόντρα στην Κρκα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για τον Ερυθρό Αστέρα, προσφέροντας σημαντική συμβολή στη νίκη. Ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα και την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Η στατιστική του Μπάτλερ περιλάμβανε 3/4 βολές, 4/7 δίποντα και 2/6 τρίποντα, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να απειλεί από κάθε σημείο του γηπέδου. Σε μόλις 14 λεπτά συμμετοχής, ο παίκτης πρόσθεσε επίσης 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Η συνεισφορά του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ

Άξιος συμπαραστάτης του Τζάρεντ Μπάτλερ αναδείχθηκε ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος είχε επίσης καθοριστική παρουσία στο παρκέ. Παρότι σημείωσε 3 πόντους με 1/2 τρίποντα, η συνεισφορά του επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, δείχνοντας την πολυδιάστατη ικανότητά του.

Στα 17 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Βάιλερ-Μπαμπ κατέγραψε 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο, δείχνοντας τις οργανωτικές και αμυντικές του ικανότητες. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν σημαντική για την ομαλή λειτουργία του Ερυθρού Αστέρα, παρά το ένα λάθος που υπέπεσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το θετικό σερί της ομάδας

Η ομάδα του Ναβάρο, όπως αναφέρεται, συνεχίζει να χτίζει ένα εντυπωσιακό σερί νικών, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η σταθερή απόδοση έχει εδραιώσει τη θέση της τόσο στην ABA Liga όσο και στην EuroLeague, όπου δείχνει ότι έχει βρει τον ρυθμό της.

Το ρεκόρ 2-1 στην ABA Liga και 4-2 στην EuroLeague αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την αγωνιστική πειθαρχία που χαρακτηρίζει τον Ερυθρό Αστέρα αυτή την περίοδο. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου δείχνουν έτοιμοι για τις επόμενες προκλήσεις, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό μομέντουμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta