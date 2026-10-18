Ο Παπακανέλλος μείωσε για τον Αστέρα Τρίπολης, άμεση απάντηση από τον Παναθηναϊκό

Σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να μειώσει προσωρινά το σκορ στον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό, χάρη σε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Αντώνη Παπακανέλλου. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έφερε το παιχνίδι στο 2-1 στο 60ό λεπτό, προσφέροντας μια στιγμή έντασης στην αναμέτρηση. Ωστόσο, η απάντηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, με τον Ντέσερς να σκοράρει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επαναφέροντας τη διαφορά των δύο τερμάτων.

Η εντυπωσιακή ενέργεια του Παπακανέλλου

Το 60ό λεπτό του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Αστέρα AKTOR σημαδεύτηκε από ένα γκολ που προήλθε από φανταστική ατομική προσπάθεια. Ο Αντώνης Παπακανέλλος, παίκτης του Αστέρα AKTOR, ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της φάσης. Αφού πήρε την μπάλα από τον Χρυσόπουλο, ξεκίνησε μια πορεία προς την αντίπαλη εστία, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Ο Παπακανέλλος απέφυγε με εντυπωσιακό τρόπο αρχικά τον Κάνγκουα και στη συνέχεια τον Ντε Φράι, αφήνοντας πίσω του τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Η πορεία του συνεχίστηκε μέσα στην περιοχή, όπου «άδειασε» τον Φαν Ντρόγκελν με μια επιδέξια κίνηση. Με ένα άψογο τελείωμα, κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Πένια, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και μειώνοντας το σκορ σε 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Το δεύτερο γκολ του διεθνή μεσοεπιθετικού

Αυτό το τέρμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον 21χρονο εξτρέμ. Αποτέλεσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ σε μόλις εννέα εμφανίσεις με την κιτρινομπλέ φανέλα του Αστέρα AKTOR. Η επίδοσή του αυτή υπογραμμίζει την παρουσία του στο γήπεδο και την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα.

Ο Αντώνης Παπακανέλλος είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, γεγονός που αναδεικνύει το ταλέντο και τις προοπτικές του στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η συμβολή του στον αγώνα του ΟΑΚΑ ήταν καθοριστική για την προσωρινή μείωση της διαφοράς στο σκορ.

Η άμεση απάντηση του Παναθηναϊκού

Η χαρά για το γκολ του Παπακανέλλου και την μείωση του σκορ για τον Αστέρα AKTOR δεν κράτησε για πολύ. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε σχεδόν ακαριαία, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να διατηρήσει το προβάδισμα. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά το υπέροχο τέρμα του νεαρού μεσοεπιθετικού των φιλοξενούμενων, οι «πράσινοι» κατάφεραν να σκοράρουν ξανά.

Ο Ντέσερς ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, επαναφέροντας άμεσα τη διαφορά των δύο γκολ. Αυτή η γρήγορη απάντηση του Παναθηναϊκού ουσιαστικά ακύρωσε την προσπάθεια του Αστέρα να επανέλθει πλήρως στο παιχνίδι, διατηρώντας το προβάδισμα των γηπεδούχων σε ασφαλή επίπεδα.

Η εξέλιξη του σκορ στο ΟΑΚΑ

Ο αγώνας στο ΟΑΚΑ εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς, ειδικά γύρω από το 60ό λεπτό. Το γκολ του Αντώνη Παπακανέλλου για τον Αστέρα AKTOR, που μείωσε το σκορ σε 2-1, έδωσε νέα πνοή στην αναμέτρηση και δημιούργησε προσδοκίες για τους φιλοξενούμενους. Η ατομική του ενέργεια ήταν ένα από τα highlights του παιχνιδιού.

Ωστόσο, η άμεση αντίδραση του Παναθηναϊκού με το γκολ του Ντέσερς, που ήρθε σχεδόν αμέσως μετά, επανέφερε την τάξη για τους γηπεδούχους, διατηρώντας την απόσταση των δύο τερμάτων. Αυτή η διαδοχή γεγονότων κατέδειξε την ένταση και τον ρυθμό του αγώνα, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta