Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 2-0

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναιτωλικού με σκορ 2-0 στο Αγρίνιο, ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο μία απαιτητική εβδομάδα που περιλάμβανε «αιώνιο» ντέρμπι και αγώνα στη Μασσαλία. Τα γκολ για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσαν οι Ρόκα και Τσικίνιο, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Η αναμέτρηση είχε ενδιαφέρον, με τον Παναιτωλικό να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά τον Ολυμπιακό να αποδεικνύεται πιο ουσιαστικός.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με συγκεκριμένες διατάξεις στον αγωνιστικό χώρο του Αγρινίου. Ο γηπεδούχος Παναιτωλικός ξεκίνησε με σχηματισμό 4-3-3. Στο τέρμα βρέθηκε ο Ξενόπουλος, ενώ η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Μαυρία, Γκράναθ, Στάγιτς και Μανρίκε.

Στο κέντρο του γηπέδου αγωνίστηκαν οι Θυμιάνης, Εστεμπάν και Μπάσι, ενώ στην επίθεση τοποθετήθηκαν οι Οπόκου, Τζενεπό και Μεχία. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός επέλεξε έναν σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Ορτέγκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζάν να συνθέτουν την αμυντική γραμμή.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των Φρόιλερ και Πουέρτα ανέλαβε τα χαφ, ενώ μπροστά τους, ως τριπλέτα, αγωνίστηκαν οι Ρόκα, Σα και Φορτούνης. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Μάριους.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, προσφέροντας καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Στο 13ο λεπτό, ο Φορτούνης του Ολυμπιακού επιχείρησε ένα σουτ από πλεονεκτική θέση, το οποίο όμως πέρασε άουτ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 17ο λεπτό, ήρθε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης.

Μετά από ένα σουτ του Φορτούνη που αποκρούστηκε, ο Ρόκα εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά, διαμορφώνοντας το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν δύο ακόμη προσπάθειες από τον Φορτούνη, οι οποίες απείλησαν την εστία του Παναιτωλικού. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν έμειναν άπραγοι και δημιούργησαν δύο πολύ μεγάλες φάσεις.

Στο 26ο λεπτό, ο Μανρίκε εξαπέλυσε ένα σουτ με φάλτσο που πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία. Στο 32ο λεπτό, ο Παναιτωλικός είχε ακόμη πιο σημαντική ευκαιρία, με τον Μπάσι να σουτάρει από εξαιρετική θέση, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Προς το τέλος του πρώτου μέρους, οι δύο ομάδες αναγκάστηκαν να προβούν σε μία αναγκαστική αλλαγή. Ο Φορτούνης αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων, με τον Ζέλσον να τον αντικαθιστά στο 38ο λεπτό. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-1.

Δυναμικό ξεκίνημα των γηπεδούχων στην επανάληψη

Οι Αγρινιώτες μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας διάθεση να πιέσουν για την ισοφάριση. Βρέθηκαν αρκετά κοντά στο 1-1, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Ολυμπιακού. Στο 57ο λεπτό, καταγράφηκε ένα καίριο κόψιμο από τον Πιρόλα, ο οποίος φώναζε προς τους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ένταση της στιγμής.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, χρειάστηκε να επέμβει με αποφασιστικότητα. Συγκεκριμένα, στο 64ο και στο 65ο λεπτό, πραγματοποίησε δύο σπουδαίες επεμβάσεις, αποκρούοντας προσπάθειες του Εράκοβιτς και κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Το δεύτερο γκολ και οι χαμένες ευκαιρίες

Παρά την πίεση του Παναιτωλικού, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά του. Στο 70ό λεπτό, ο Ζέλσον έχασε μία σημαντική ευκαιρία σε τετ α τετ, αδυνατώντας να σκοράρει. Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα, στο 73ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν εξαιρετικά μία φάση, διαμορφώνοντας το 0-2.

Μετά από γύρισμα του Ζότα, ο Τσικίνιο εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ που βρήκε δίχτυα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Παναιτωλικός συνέχισε να κυνηγάει το γκολ της μείωσης, και στο 83ο λεπτό, ο Εστεμπάν είχε ένα σουτ που κατέληξε στο δοκάρι. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, το σκορ παρέμεινε 0-2 μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι διακριθέντες και οι αδύναμοι κρίκοι

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της αναμέτρησης, ο Ορτέγκα και ο Τσικίνιο αναδείχθηκαν ως οι πολυτιμότεροι παίκτες. Ο Γερμανός τερματοφύλακας πραγματοποίησε ξανά καίριες επεμβάσεις, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του, ενώ ο Πορτογάλος μέσος σημείωσε το δεύτερο γκολ σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα.

Στο ύψος τους βρέθηκε και ο Ρόκα, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Επίσης, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ολυμπιακού κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, συμβάλλοντας στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας. Ως αδύναμοι κρίκοι της αναμέτρησης αναδείχθηκαν οι μεσοεπιθετικοί του Παναιτωλικού.

Παίκτες όπως ο Μπάσι και ο Μανρίκε έχασαν μεγάλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, το ματς δεν πήγε καλά για τους Μάριους και Ζέλσον, οι οποίοι δεν είχαν την επιθυμητή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta