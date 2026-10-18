Ο Νταβίντοβιτς Φόκινα κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Σαγκάης

Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Σαγκάης, μετά από μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον συμπατριώτη του, Ράφα Χόδαρ. Ο ισπανικός τελικός ολοκληρώθηκε με σκορ 1-6, 7-6(5), 6-4, χαρίζοντας στον Φόκινα τον τρίτο και πιο σημαντικό τίτλο της επαγγελματικής του πορείας. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον 27χρονο τενίστα.

Ο ισπανικός τελικός της Σαγκάης

Ο τελικός του Masters της Σαγκάης ήταν μια αμιγώς ισπανική υπόθεση, με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα να αντιμετωπίζει τον Ράφα Χόδαρ. Η αναμέτρηση πρόσφερε έντονες στιγμές, με τον Φόκινα να χρειάζεται να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Το τελικό σκορ των 1-6, 7-6(5), 6-4 αντικατοπτρίζει την αγωνιστική μάχη που δόθηκε στο κορτ.

Για τον 27χρονο Νταβίντοβιτς Φόκινα, αυτή η επιτυχία αποτελεί τον τρίτο και πιο σημαντικό τίτλο στην καριέρα του. Ο αγώνας κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο, καθώς ο νικητής κατάφερε να επιβληθεί μετά από μια δύσκολη αναμέτρηση, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Η πορεία προς την κορυφή

Προκειμένου να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο Masters της Σαγκάης, ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια. Στον δρόμο του προς τον τελικό, ο Ισπανός τενίστας αντιμετώπισε και απέκλεισε ισχυρούς αντιπάλους, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του φόρμα και τις δυνατότητές του.

Μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην πορεία του ήταν όταν χρειάστηκε να σώσει match point στον αγώνα του με τον Φράνσις Τιάφο. Επιπλέον, ο Φόκινα κατάφερε να αποκλείσει ονόματα όπως ο Χούμπερτ Χουρκάτς και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία της νίκας του στο τουρνουά.

Η εξέλιξη του τελικού αγώνα

Ο τελικός ξεκίνησε με τον 20χρονο Ράφα Χόδαρ να δείχνει ιδιαίτερα δυνατός, κατακτώντας άνετα το πρώτο σετ με σκορ 6-1. Η κυριαρχία του Χόδαρ συνεχίστηκε και στην αρχή του δεύτερου σετ, όπου κατάφερε να προηγηθεί με break, φτάνοντας στο 3-2. Ωστόσο, ο Νταβίντοβιτς Φόκινα αντέδρασε άμεσα, παίρνοντας πίσω το break και ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Το δεύτερο σετ οδηγήθηκε σε tie break, όπου ο Νταβίντοβιτς Φόκινα κατάφερε να επικρατήσει με 7-6(5), ισοφαρίζοντας έτσι τον αγώνα σε 1-1 σετ. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Φόκινα συνέχισε την αντεπίθεσή του. Με ένα νέο break, προηγήθηκε με 3-2 και στη συνέχεια, διατηρώντας το σερβίς του, ξέφυγε στο σκορ με 4-2. Τελικά, στο δέκατο game του σετ, έφτασε στο 6-4, εξασφαλίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.

Ρεκόρ καριέρας για τον νικητή

Η κατάκτηση του Masters της Σαγκάης είχε άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια κατάταξη του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα. Μετά από αυτή την επιτυχία, ο Ισπανός τενίστας ανέβηκε 13 θέσεις, φτάνοντας στο Νο.13 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή η θέση αποτελεί ρεκόρ καριέρας για τον 27χρονο αθλητή, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Η επίδοση αυτή όχι μόνο του χάρισε έναν σημαντικό τίτλο, αλλά τον καθιέρωσε και σε μια από τις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου τένις. Η σκληρή δουλειά και η επιμονή του Φόκινα ανταμείφθηκαν με αυτό το ιστορικό για εκείνον αποτέλεσμα.

Η θέση του Χόδαρ στην κατάταξη

Από την πλευρά του, ο 20χρονος Ράφα Χόδαρ, παρά την ήττα στον τελικό, είχε επίσης μια αξιοσημείωτη παρουσία στο τουρνουά. Αν και έχασε την ευκαιρία να φτάσει στον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, η πορεία του μέχρι τον τελικό αναγνωρίζεται ως σημαντική.

Η Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, θα βρει τον Ράφα Χόδαρ στη θέση Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτή η επίδοση, παρά το χαμένο τρόπαιο, δείχνει την ανοδική τάση στην καριέρα του νεαρού Ισπανού τενίστα και τις προοπτικές του για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta