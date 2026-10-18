Ο Κέντρικ Ναν επιστρέφει δυναμικά στον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Κούβαρης αναλύει την επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα στην ενεργό δράση με τον Παναθηναϊκό, εστιάζοντας στον Αμερικανό γκαρντ. Ο Ναν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γεγονός που αναμένεται να τον καταστήσει ακόμα πιο επιδραστικό στην ομάδα. Η αρχική του εμφάνιση έχει ήδη δώσει δείγματα της προσαρμογής του στο νέο σύστημα.

Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και οι αρχικές απορίες

Όσοι παρακολουθούν τον Κέντρικ Ναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζουν ότι το όνομα χρήστη του είναι «nunnbetter». Κατά την έναρξη της προετοιμασίας και στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, υπήρχε προβληματισμός σχετικά με την κατάσταση του παίκτη. Ο Ναν είχε χάσει το βασικό μέρος της προετοιμασίας και δεν είχε προπονηθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εξαιτίας αυτών των συνθηκών, κανείς δεν μπορούσε να είναι βέβαιος για το πώς θα εντασσόταν σε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα παιχνιδιού. Ωστόσο, υπήρχε η πεποίθηση ότι όχι μόνο θα προσαρμοζόταν, αλλά και ότι θα παρουσίαζε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η πρώτη εμφάνιση και η ανάλυση του προπονητή

Στην πρώτη του εμφάνιση, σε αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο απόγευμα. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 πόντους με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας, έχοντας 7/10 εντός παιδιά, εκ των οποίων 3/4 δίποντα και 4/6 τρίποντα.

Η παρατήρηση δεν εστιάστηκε αποκλειστικά στους πόντους του, αλλά κυρίως στις 6 ασίστ που μοίρασε και στον τρόπο με τον οποίο το έκανε. Το βασικό στοιχείο ήταν οι σκέψεις του Σέρβου προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για το πώς επιθυμεί να χρησιμοποιεί τον Αμερικανό γκαρντ στο νέο αγωνιστικό πλαίσιο.

Η σημασία των ασίστ και η βελτίωση του παιχνιδιού

Κάθε φορά που ο Ναν επιχειρεί διείσδυση, οι αντίπαλες άμυνες κλείνουν προς τα μέσα, προσπαθώντας να δυσκολέψουν την προσπάθειά του. Ορισμένες φορές το καταφέρνουν, αλλά τις περισσότερες όχι. Στο παρελθόν, υπήρχαν προβλήματα με λάθος πάσες, λόγω έλλειψης σωστού spacing, σχεδόν ανύπαρκτης κίνησης χωρίς την μπάλα και λανθασμένων θέσεων των παικτών.

Στην πρόσφατη εμφάνιση, ο Ναν έδειξε ότι γνώριζε πού και πότε να πασάρει. Αυτό του επέτρεψε να δημιουργήσει ασίστ «πέναλτι» έξω από τα 6.75 μέτρα, τις οποίες οι συμπαίκτες του εκμεταλλεύτηκαν αποτελεσματικά. Αυτή η βελτίωση στην οργάνωση του παιχνιδιού του είναι ένα σημαντικό στοιχείο.

Η κίνηση χωρίς την μπάλα και το τέλος του over dribbling

Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά την κίνηση του Ναν χωρίς την μπάλα. Τα σουτ που πήρε ήταν ελεύθερα, spot up, ύστερα από δημιουργία και σε κατάσταση «catch and shoot». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου ο Ναν έπαιρνε και «δημιουργούσε» μόνος του πολλά σουτ.

Αν και θα υπάρξουν και φέτος περιπτώσεις που θα δημιουργεί μόνος του, αυτό αναμένεται να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Το over dribbling του αναμένεται να σταματήσει, με τη βοήθεια της συνολικής λειτουργίας και της ομαδικής προσπάθειας του συνόλου.

Η σχέση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται καταστάσεις και να βρίσκει λύσεις. Επίσης, αποδεικνύεται ότι όσα είχαν ακουστεί για τη σχέση του με τον Ναν ήταν «παραμύθια της χαλιμάς».

Οι δύο άνδρες όχι μόνο φαίνεται να έχουν καλή σχέση, αλλά ο Ομπράντοβιτς εκτιμά τον παίκτη, κάτι που υποδηλώνει μια αρμονική συνεργασία στο γήπεδο και την προοπτική περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης του Ναν υπό τις οδηγίες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta