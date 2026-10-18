Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη

Πρόβλημα με τον Κώστα Φορτούνη προέκυψε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των Πειραιωτών. Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή αναμένεται να αξιολογηθεί περαιτέρω, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος.

Αναγκαστική αποχώρηση στο πρώτο ημίχρονο

Ο Κώστας Φορτούνης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον Ολυμπιακό. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου σαρανταπεντάλεπτου, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τον αγώνα. Συγκεκριμένα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, γεγονός που τον εμπόδισε να συνεχίσει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο με φυσιολογικό τρόπο.

Η αναγκαστική αυτή αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα να περάσει στη θέση του ο Ζέλσον Μαρτίνς. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε τα αρχικά πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είδε έναν βασικό του παίκτη να τίθεται εκτός μάχης νωρίς στο παιχνίδι.

Η συμβολή του Φορτούνη πριν τον τραυματισμό

Πριν από την αποχώρησή του λόγω του τραυματισμού, ο Κώστας Φορτούνης είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ, προηγούμενος με 1-0 επί του Παναιτωλικού. Ο Έλληνας μέσος, καταγόμενος από τα Τρίκαλα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φάση που οδήγησε στο πρώτο τέρμα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, από δικό του σουτ, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε την μπάλα. Στη συνέχεια της φάσης, ο Ζοέλ Ρόκα πλάσαρε από κοντά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Το πλαίσιο του αγώνα στο Αγρίνιο

Η αναμέτρηση στην οποία τραυματίστηκε ο Κώστας Φορτούνης διεξαγόταν στο Αγρίνιο, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό. Ο αγώνας αυτός εντασσόταν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ενός από τα σημαντικά παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Το πρόβλημα με τον Φορτούνη προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της εκτός έδρας αναμέτρησης, προσθέτοντας ένα απρόοπτο ζήτημα για την ομάδα του Πειραιά σε μια κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

Αγωνία για το μέγεθος του προβλήματος

Μετά την αναγκαστική του αλλαγή, η προσοχή στρέφεται πλέον στην κατάσταση της υγείας του Κώστα Φορτούνη. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε αναμονή, προκειμένου να αξιολογήσουν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή αν πρόκειται για κάτι που δεν θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναμένονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα ξεκαθαρίσει εάν ο Κώστας Φορτούνης θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, καθώς η παρουσία του είναι σημαντική για τους Πειραιώτες.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit