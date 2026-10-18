Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Ο Σίγκουρτσον λύτρωσε τη «Μαύρη Θύελλα» στο 90+4′

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της Super League, η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει μια απίστευτη νίκη επί του ΟΦΗ με τελικό σκορ 4-3, χάρη σε ένα γκολ που σημειώθηκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε δύο φορές με σημαντική διαφορά, είδε τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν και να ισοφαρίζουν, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Έναρξη με προβάδισμα για την Καλαμάτα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντονο ρυθμό στο γήπεδο της Νίκαιας, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους Κρητικούς, όταν στο 10ο λεπτό, μετά από σέντρα του Κωστούλα από τα δεξιά, ο Νους έπιασε μια καρφωτή κεφαλιά εξ επαφής, αλλά ο τερματοφύλακας Βασίλιεβιτς απέκρουσε με δυσκολία.

Η Καλαμάτα, ωστόσο, ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα. Στο 14ο λεπτό, ο Καλουτσικίδης έβγαλε μια υπέροχη κάθετη πάσα, ο Κουρμινόφσκι έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε τον Χριστογεώργο, κάνοντας το 1-0. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό, ο Καλουτσικίδης έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στο ματς με ένα φανταστικό γύρισμα, βρίσκοντας ξανά τον Κουρμινόφσκι, ο οποίος με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Ανατροπή και χατ-τρικ του Κουρμινόφσκι

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 45+1', η Καλαμάτα κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Χαμζά από τον Καραχάλιο. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR Τσακαλίδη, ο διαιτητής Ελευθέριος Κατόπης κλήθηκε να τσεκάρει τη φάση και ανακάλεσε την αρχική του απόφαση, αφήνοντας το σκορ στο 2-0.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΟΦΗ πραγματοποίησε τρεις αλλαγές. Ο Χριστογεώργος, ο οποίος χτύπησε στον αυχένα μετά από σύγκρουση με τον Μορέιρα, αντικαταστάθηκε από τον Λίλο, ενώ οι Πούγγουρας και Ανδρούτσος πέρασαν στο ματς αντί των Κανελλόπουλου και Νικολάου. Οι Κρητικοί μείωσαν το σκορ στο 58ο λεπτό, όταν μετά από φανταστική σέντρα του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Νους πήρε μια υπέροχη κεφαλή για το 2-1.

Η αντίδραση της Καλαμάτας ήταν άμεση. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 59ο λεπτό, ο Κουρμινόφσκι ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του. Ο Πολωνός επιθετικός είδε τον Πινέιρο να επιχειρεί τη σέντρα και με κεφαλή ψαράκι νίκησε τον Λίλο, διαμορφώνοντας το 3-1 και δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στη «Μαύρη Θύελλα».

Η ισοφάριση του ΟΦΗ και η λύτρωση της Καλαμάτας

Το ματς συνέχισε να έχει εξαιρετικό ρυθμό, με τον ΟΦΗ να μην το βάζει κάτω. Στο 75ο λεπτό, οι Κρητικοί μείωσαν εκ νέου σε 3-2. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλή, ο Κόντρο την δεύτερη και σκόραρε, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Με την ψυχολογία ανεβασμένη, οι φιλοξενούμενοι έψαξαν για το γκολ της ισοφάρισης και το βρήκαν στο 84ο λεπτό. Ο Θεοδοσουλάκης έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τιάγκο Νους πήρε την κεφαλή στο δεύτερο δοκάρι, κάνοντας το 3-3. Το γκολ αυτό χρειάστηκε να περάσει από τον έλεγχο του VAR, καθώς οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ.

Ωστόσο, η Καλαμάτα ήταν αυτή που είπε την τελευταία λέξη. Στο 90+4' λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σίγκουρτσον σκόραρε, διαμορφώνοντας το τελικό 4-3 για τους γηπεδούχους και χαρίζοντας μια θριαμβευτική νίκη στη «Μαύρη Θύελλα».

Βαθμολογική σημασία και συνθέσεις ομάδων

Με αυτή τη νίκη, η Καλαμάτα πέτυχε το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, μετά τη φανταστική εμφάνιση και το θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι Μεσσήνιοι έκαναν ένα σημαντικό βαθμολογικό άλμα, καθώς «έπιασαν» τους Κρητικούς στους 10 βαθμούς στον πίνακα της Super League. Αντίθετα, ο ΟΦΗ γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξε την Καλαμάτα με σχηματισμό 4-2-3-1, με τους Βασίλιεβιτς στην εστία, Καλουτσικίδη, Ροντρίγκες, Στρούγγη και Αλόνσο στην άμυνα. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Ντιαρά και Πινέιρο, ενώ οι Μορέιρα, Χαμζά και Βάργκας ήταν η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κουρμινόφσκι. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης «κατέβασε» τον ΟΦΗ με σχηματισμό 3-4-3, έχοντας τον Χριστογεώργο στην εστία (αντικαταστάθηκε από τον Λίλο), τους Κωστούλα, Νικολάου (αντικαταστάθηκε από τον Ανδρούτσο) και Κρίζμανιτς στα στόπερ. Στα μπακ-χαφ αγωνίστηκαν οι Γκονθάλεθ και Αθανασίου, ενώ στα χαφ οι Καραχάλιος και Κανελλόπουλος (αντικαταστάθηκε από τον Πούγγουρα). Η τριάδα στη γραμμή κρούσης αποτελούνταν από τους Χατζηγιοβάνη, Κόντρο και Νους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta