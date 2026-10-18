Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε εντός έδρας από την Πέτκιμ Σπορ

Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Πέτκιμ Σπορ, με τελικό σκορ 82-77, στην αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος. Αυτό το αποτέλεσμα συνιστά τη δεύτερη ήττα για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στη φετινή διοργάνωση, προκαλώντας έκπληξη στους φίλους της. Η ήττα αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague.

Απρόσμενη ήττα στην Τουρκία

Η Πέτκιμ Σπορ έκανε τη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής, κερδίζοντας εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε με 82-77. Αυτή η απίστευτη έκπληξη στην Τουρκία σηματοδοτεί τη δεύτερη ήττα της Φενέρμπαχτσε στο πρωτάθλημα, με την ομάδα να «σοκάρεται» από την απόδοση των αντιπάλων της.

Για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε την Πέτκιμ Σπορ, η οποία πραγματοποίησε μία τεράστια εμφάνιση. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, η οποία προερχόταν από τρεις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, είδε την Πέτκιμ Σπορ να της βάζει ένα «φρένο» στο σερί της.

Η εμφάνιση της Πέτκιμ Σπορ

Η Πέτκιμ Σπορ κατάφερε να πάρει το διπλό από την έδρα της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε, δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα. Η συνολική της παρουσία στο παρκέ ήταν καθοριστική για την επικράτησή της και την επίτευξη αυτού του σημαντικού αποτελέσματος.

Πολυτιμότερος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Κάιρι Τόμας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας του. Ο Τόμας σημείωσε 17 πόντους, έχοντας 4/7 βολές, 2/6 δίποντα και 3/5 τρίποντα. Επιπλέον, κατέγραψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και υπέπεσε σε 3 λάθη, αγωνιζόμενος για 29 λεπτά.

Η απόδοση της Φενέρμπαχτσε

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, η ήττα αυτή αποτελεί ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο της έδρας της απέναντι στην Πέτκιμ Σπορ.

Αυτός που ξεχώρισε για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Νικολό Μέλι. Ο Ιταλός φόργουορντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, έχοντας 1/2 βολές, 3/5 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Στην στατιστική του προσέθεσε 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος, αγωνιζόμενος για 26 λεπτά.

Επόμενη αναμέτρηση στην Euroleague

Η απρόσμενη αυτή ήττα στο πρωτάθλημα έρχεται σε μια περίοδο όπου η Φενέρμπαχτσε προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί το αποτέλεσμα και να επικεντρωθεί στην επόμενη πρόκληση.

Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο αγώνας αυτός αποκτά πρόσθετη βαρύτητα μετά την εντός έδρας ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta