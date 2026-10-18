Ο Κωστούλας σκόραρε και έδωσε ασίστ για την Μπράιτον

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, είχε μια εξαιρετική παρουσία στον αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Ο νεαρός παίκτης συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση των «Γλάρων» με 4-0, καθώς σημείωσε ένα τέρμα και μοίρασε μία ασίστ. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League, με τον Κωστούλα να αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Η γρήγορη έναρξη και το προβάδισμα της Μπράιτον

Η Μπράιτον υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League και κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η ομάδα των «Γλάρων» ξεκίνησε δυναμικά, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δημιουργώντας ευκαιρίες από νωρίς.

Μέσα σε διάστημα μόλις δέκα λεπτών από το ξεκίνημα του αγώνα, η Μπράιτον βρέθηκε να προηγείται με τρία τέρματα. Αυτή η εντυπωσιακή εκκίνηση έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα επικράτηση, αιφνιδιάζοντας την αντίπαλη ομάδα και δίνοντας αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους.

Τα πρώτα γκολ και η συμβολή του Κωστούλα

Η αρχή του σκοραρίσματος έγινε με ένα αυτογκόλ του Κάνβοτ, το οποίο έδωσε το προβάδισμα στην Μπράιτον. Λίγο αργότερα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γκόμες πέτυχε ένα υπέροχο σουτ, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0 και διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Το τρίτο τέρμα για την Μπράιτον σημειώθηκε στο 10ο λεπτό, ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «Γλάρων». Σε αυτή τη φάση, ο Αγιάρι ήταν ο σκόρερ, εκμεταλλευόμενος μία εξαιρετική ασίστ από τον Χαράλαμπο Κωστούλα, ο οποίος έδειξε από νωρίς την παρουσία του στον αγώνα.

Η ασίστ με τακουνάκι του 19χρονου

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έδειξε τις δημιουργικές του ικανότητες, προσφέροντας μία απίθανη ασίστ στον Αγιάρι για το τρίτο γκολ της ομάδας του. Η συγκεκριμένη πάσα έγινε με τακουνάκι, μία ενέργεια που αναδεικνύει την τεχνική κατάρτιση και την εφευρετικότητα του 19χρονου ποδοσφαιριστή.

Αυτή η ενέργεια οδήγησε στο 3-0, δίνοντας στην Μπράιτον ένα σημαντικό και άνετο προβάδισμα έναντι της Κρίσταλ Πάλας. Η συμβολή του Κωστούλα ήταν άμεση και καθοριστική στην εδραίωση του αποτελέσματος από πολύ νωρίς στον αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι.

Το γκολ του Κωστούλα για το 4-0

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση, σημειώνοντας ο ίδιος ένα τέρμα για την ομάδα του. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός παίκτης βρέθηκε στη σωστή θέση για να ολοκληρώσει μία επιθετική προσπάθεια.

Η φάση ξεκίνησε με ένα πλασέ του Αγιάρι μέσα στην περιοχή, το οποίο κοντράρισε. Ο Κωστούλας εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 υπέρ της Μπράιτον. Αυτό το γκολ επισφράγισε την κυριαρχία των «Γλάρων» στον αγώνα και την προσωπική του εξαιρετική απόδοση.

Ασταμάτητος ο Χαράλαμπος Κωστούλας

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας αποδείχθηκε ασταμάτητος στην αναμέτρηση, καθώς μετά την ασίστ που έδωσε στον Αγιάρι για το 3-0, κατάφερε να σκοράρει και ο ίδιος για το 4-0. Η συνεισφορά του 19χρονου ποδοσφαιριστή ήταν διπλή και ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα του σε αυτό τον αγώνα της Premier League.

Η παρουσία του Κωστούλα στον αγωνιστικό χώρο ήταν καθοριστική για την επίτευξη του τελικού σκορ 4-0, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά. Η εμφάνισή του άφησε θετικές εντυπώσεις για το μέλλον του στην ομάδα των «Γλάρων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta